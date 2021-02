Ex autoridades del Maule llaman al Gobierno a adelantar las postulaciones al subsidio DS49

La senadora de la DC por el Maule, Ximena Rincón, junto al ex seremi de Vivienda, Rodrigo Sepúlveda y la ex consejera regional, Cristina Bravo, reaccionaron ante las baja asignación de subsidios DS49 en Talca y la regional.

En total, fueron más de 15 mil las postulaciones de las familias más vulnerables que cubre el beneficio en Talca, de las que tan solo 162 fueron asignadas.

"Pedimos al Gobierno, que las postulaciones al subsidio DS49 de agosto de este año, se adelanten para abril. No es posible que de 15 mil postulaciones en Talca, solamente se hayan asignado 162. Tampoco, que Serviu no haya tenido nunca un director regional, algo impresentable", dijo el ex seremi del Minvu, Rodrigo Sepúlveda.

La ex consejera regional, Cristina Bravo (DC), agregó "la región es la que más consume subsidios del país, con más comités habitacionales y los subsidios no están llegando a las personas que más lo necesitan como son las familias que postula al DS49, el año pasado se construyeron 50 mil vivienda en el Maule y hoy no llegamos a la mitad".

Por su parte, la senadora, Ximena Rincón, afirmó que "esto es sinónimo de un relajo en la política de vivienda del Gobierno y también de las gestiones que deben tener los municipios, como articuladores entre la población y las autoridades, por lo que solicitaremos formalmente, se adelanten las nuevas postulaciones al DS49".

Durante la jornada, un grupo cercano a los 100 manifestantes, marcharon por segunda vez, en protesta por la baja asignación del subsidio DS49 en Talca.