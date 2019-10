Ex encargado de la reconstrucción lanzó libro “La Tormenta de Fuego y la Nueva Santa Olga"

En el Centro Cultural de Constitución, se realizó el lanzamiento del libro "La Tormenta de Fuego y la Nueva Santa Olga", publicado por el ex Encargado Nacional de la Reconstrucción y otrora subsecretario de Obras Públicas, Sergio Galilea.

La publicación tuvo una investigación de cuatro meses y contempla el proceso participativo público y privado además de inclusión de los dirigentes en un trabajo que contó con una inversión de 70 millones de dólares, tras la tragedia del verano del 2017.

"Esto no hubiese sido posible si no es por el trabajo transversal que se realizó y que no tuvo colores políticos. El alcalde, Carlos Valenzuelam (Ind.), tiene mi afecto y consideración dado que en su momento era oposición a nuestro Gobierno, fue parte clave en el proceso reconstructivo, que permitió sacar esto adelante", dijo el ex subsecretario del MOP.

Galilea agregó que "junto con el alcalde, las dirigentes sociales principalmente, Mónica Sepúlveda, Patricia Chávez e Isabel Ubal por citar algunas, ellas y la gente jugaron un rol clave junto a las autoridades locales, nacionales, el mundo privado como Desafío Levantemos Chile y la academia".

Por su parte, el alcalde de la comuna, señaló que "agradezco a Sergio Galilea, un hombre sencillo y con gran capacidad de gestión y liderazgo, logramos salir adelante sin miramientos políticos y junto a la gente. Ha sido un trabajo de Estado, así lo propusimos y así se sigue haciendo".

Desde la dirigencia, fue la presidenta de la Junta de Vecinos de Santa Olga, Mónica Sepúlveda, quien manifestó que "esto es un gran legado que va a quedar en la historia de Santa Olga, será para las futuras generaciones quienes comprenderán que de la unión se hace la fuerza y que se puede renacer desde las cenizas".

Desde la administración regional pasada, el ex seremi de Vivienda, actual consejero regional, Rodrigo Sepúlveda (Ind.), complementó que "es una gran satisfacción poder continuar encontrándonos en instancias como estas con las personas que vivieron en carne propia la tragedia. Es un tremendo legado que quedó plasmado en un libro y que generó grandes lazos de amistad y cariño".

Gobierno

Desde el Gobierno, Felipe Donoso, gobernador de la Provincia de Talca, dijo que "este proceso de reconstrucción continúa, las cosas se están haciendo bien, vamos a inaugurar prontamente 270 viviendas en Los Aromos. Agradezco la invitación y damos la tranquilidad que los compromisos del Presidente Piñera se cumplirán junto con los vecinos de Santa Olga".

El libro de "La Tormenta de Fuego y la Nueva Santa Olga" de 206 páginas, narra el proceso reconstructivo desde el primer día de la tragedia hasta el término de la administración de Michelle Bachelet y fue patrocinado por el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.