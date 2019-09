Ex gobernadora de Curicó renunció a RN y culpó a dos parlamentarios por su salida del cargo

Finalizado el traspaso del cargo de la Gobernación de Curicó, la ex autoridad Macarena Pons, renunció a su militancia en RN y ratificó que su salida fue provocada por dos parlamentarios del Maule.

La ex gobernadora provincial identificó con nombre y apellido a los que sindica como responsables de su alejamiento del cargo.

"Dos parlamentarios me amenazaron y me dijeron hace unos meses que me iban a cortar la cabeza y lo hiceron. ¿Quiénes?, el diputado Hugo Rey (RN) y el senador Juan Castro (RN)" dijo Macarena Pons a Cooperativa Regiones.

La ex candidata a senadora por el Maule, afirmó además que "fue una traición que me llevó a renunciar a RN porque no comparto ese tipo de antivalores que existen en algunos sectores del partido en la región".

"Aquí no hay ninguna traición"

Desde la presidencia nacional de RN, descartaron cualquier tipo de operación política y lamentaron la renuncia al partido de Macarena Pons, como también su salida del cargo y las declaraciones que ha realizado.

"Aquí no hay ninguna operación política de parlamentarios ni de nadie. Las autoridades políticas están en constante evaluación y tienen que estar dispuestos para cuándo se les pida la renuncia. Lamentamos las palabras de Macarena Pons como también su alejamiento del partido y su salida de la Gobernación de Curicó", dijo el timonel de la colectividad, Mario Desbordes.

El parlamentario agregó que "estos son cargos de confianza y las evaluaciones son a diario, se van a ir intendentes y seremis que quieran ser candidatos y Macarena Pons dijo públicamente que quería ser candidata a alcaldesa, eso lo respetamos y valoramos, como también esperamos que con los días cambie su forma de ver las cosas".

Durante la jornada, asumió el nuevo gobernador provincial de Curicó, Roberto González, luego de una ceremonia encabezada por el intendente del Maule, Pablo Milad (evópoli) y en la que no estuvo la ex autoridad,