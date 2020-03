El Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago sobreseyó a las tres mujeres que denunciaron abuso y acoso sexual del ex seremi de Cultura del Maule, Camilo Salas, quien se querelló contra ellas por el delito de injurias y calumnias.

Las mujeres denunciaron, en 2018, a la entonces ministra de la cartera, Alejandra Pérez, reiterados abusos y acoso por parte de la ex autoridad durante su época universitaria.

El juicio se realizó este miércoles y la parte querellante no presentó los testigos anunciados previamente y tampoco lo hizo el propio Camilo Salas, lo que llevó a la justicia a sobreseer de manera definitiva a las tres supuestas víctimas de abuso y acoso sexual y a decretar que la ex autoridad deberá pagar las costas del proceso judicial.

"Él, a través del poder que busca ejercer sobre sus víctimas pretende lograr silenciamientos y arrepentimiento por parte de las imputadas y además, desincentivar nuevas denunciantes en su contra", dijo la abogada de AML Defensa de Mujeres, Francisca Millán.

Dentro de los testigos del ex seremi de Cultura del Maule que no llegaron al juicio impulsado por el propio Salas, estaba la ex ministra Alejandra Pérez y el subsecretario de la repartición en 2018, Juan Carlos Silva.