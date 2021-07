Este jueves 22 de julio se cumplieron 11 meses desde que quedó al descubierto el asesinato de la carabinera Norma Vásquez, a manos de quien fuera su pareja y superior en la institución, el ex teniente Gary Valenzuela.

En ese marco es que los padres de la joven de 20 años interpusieron una demanda por 200 millones en contra del imputado, que se encuentra en la Cárcel de Cauquenes, como forma de reparación por daños psicológicos y económicos sufridos por la familia tras el homicidio.

"Tiene que ver con el efecto que ha traído todo esto a la familia, los costos emocionales que nuestra legislación contempla como parte de ser reparado por aquella vía judicial que hemos interpuesto", dijo el abogado de la familia, Víctor Morgado.

Zenén Vásquez, padre de Norma, agregó que "lo primero que que queremos es justicia máxima para esta persona, hizo un daño que no lo va a cubrir ningún peso. No he podido trabajar por trámites que hay que hacer y tuve que dejar las pastillas que me tenían drogado para poder trabajar".

La mañana de este jueves, como ha sido habitual los días 22 de cada mes, se realizó una manifestación de familiares y amigos en el Juzgado de Garantía de Linares, pidiendo justicia para Norma Vásquez a la espera del juicio oral, programado para el próximo 3 de agosto, instancia en la que la Fiscalía solicitará presidio perpetuo calificado por el delito de femicidio para el ex teniente de Carabineros, Gary Valenzuela.