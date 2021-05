Feministas exigen esclarecer muerte de "La Panchita": Adulta mayor apareció muerta en Talca

Organizaciones feministas del Maule se encuentran realizando diferentes acciones para que se esclarezca la muerte de una mujer de 73 años, ocurrida durante el fin de semana en Talca.

La mujer, conocida como "Panchita", fue encontrada sin vida en su vivienda, y hasta ahora, se desconocen las causas que provocaron el fallecimiento de la vecina del sector surponiente de Talca, lo que ha movilizado a los colectivos de mujeres.

"Primero se dijo que habían heridas cortopunzantes de terceros y violación y después que podría ser muerte natural, por eso exigimos a las autoridades pertinentes, esclarezcan su muerte y pedimos justicia para "Panchita", el mismo trato y que sea prioridad, no porque no tenga familia o recursos, no debe ser prioridad", dijo a Cooperativa Regiones, Paula Retamal, integrante de la organización Hijas del Trueno.

Camila Macías, de Casa Maleza, agregó "queremos se esclarezcan las condiciones y proceso de investigación. No tenemos acceso a la información, vamos a la PDI y no se nos dice nada, queremos transparencia y justicia para la "Panchita".

Por su parte, Claudia Rojas, de la agrupación 8M, complementó que "no vamos a dejar pasar la muerte la "Panchita" y de ninguna mujer, vamos a exigir justicia para ella y que se sepa cómo ocurrió su muerte. Las instituciones deben dar prioridad a la muerte de una mujer y la comunidad entera debe saber qué paso y cómo ocurrió su muerte".

Formalización

Desde el Ministerio Público, informaron que hay una persona detenida y que será formalizada este jueves en Talca, mientras el SernamEG, aseguró estar en contacto con Fiscalía para activar protocolos si es que corresponden.