Fiscalía ordena investigar denuncia contra candidato a gobernador del Maule por violación

La Fiscalía de Talca ordenó iniciar una investigación luego de que una mujer de 21 años denunciara haber sido víctima de violaciones reiteradas por parte del candidato a gobernador independiente por el Maule, Francisco Pulgar, desde el año 2014, cuando ella era menor de edad.

La denuncia fue interpuesta el pasado 19 de mayo en la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI en Talca, misma entidad que fue mandatada por la Fiscalía para ejecutar las diligencias.

A cargo de la indagación quedó el fiscal Gonzalo Pino, quien ha tenido participación en investigaciones de alta connotación social, como los casos de Ámbar Cornejo y Nabila Rifo.

El candidato (que el próximo 13 de junio se enfrentará a la candidata de la DC Cristina Bravo) negó las acusaciones y dijo tener los argumentos para probar su inocencia.

El relato de la acusación

A través de un video al cual Cooperativa Regiones tuvo acceso, la denunciante, que ha preferido mantener su identidad en reserva, aseguró que "cuando tenía 13 años fui abusada por Francisco de forma retirada. Estaba saliendo de octavo básico; llegó como un familiar a la casa (...) Él era muy cariñoso y no había nada sospechoso".

Según el relato, el candidato que también es conocido por haber sido panelista dematinales como perito forense, comenzó a frecuentar el hogar de la joven en diciembre de 2013, en un sector cordillerano de la región, dado un parentezco de este con la familia de la joven.

"Mi violación fue el 4 de enero de 2014. Aquí ocurre la amenaza: yo no podía hablar ni gritar, porque le iba a pasar algo a mis padres, a él y a mí. Nunca me explicó qué les iba a suceder, pero yo sí tenía miedo porque él tenía un arma, que recuerdo muy bien y que tenía en su auto", argumentó la mujer.

La acusación que indaga la PDI, indica que el acto se repitió en diez oportunidades, mientras ella cursaba Enseñanza Media.

La joven aseveró que Pulgar nunca ha desaparecido de su vida: "Me llamaba, me enviaba mensajes de texto, vía WhatsApp, Facebook y me esperaba en la esquina cerca de mi liceo. Él mismo hizo hincapié a que pusiera la denuncia. Él nunca se apartó de mis papás y ese es el miedo que tengo, que ahora que él tenga más poder, le pase algo a ellos o a mí".

La respuesta del candidato

La mañana de este viernes, el candidato a gobernador Francisco Pulgar citó a un punto de prensa en el que no aceptó preguntas, para referirse al tema y descartó las acusaciones.

"Con los papás de mi prima siempre ha sido una relación excelente, de transparencia con ella", afirmó. "Estoy muy tranquilo, voy a salir libre de todo. De cualquier cargo, porque yo soy totalmente inocente y como perito lo digo, tengo las herramientas para defenderme y los medios de pruebas, eso me deja tranquilo", precisó Francisco Pulgar.

En la jornada anterior, el comando del candidato había enviado un comunicado, argumentando que la denuncia "solo obedece a una estrategia perversa, de la escuela antigua de hacer política que se mantiene hasta ahora, a fin de evitar que los cambios se generen, de una vez por todas, en nuestra región".

Ese comunicado también señala que, al menos hasta ayer, Pulgar no había sido notificado por algún organismo de justicia y que, de ser así, "me someteré a todo procedimiento ordenado por las autoridades respectivas, en mi calidad de ciudadano con todos los derechos, deberes y obligaciones que corresponda".

Reacción política

Tras la denuncia, tanto el partido Convergencia Social, como la vicepresidencia de la Mujer del Partido Socialista del Maule, emitieron declaraciones públicas. En ambos casos, condenaron los graves hechos denunciados e hicieron un llamado al Ministerio Público "a investigar esta denuncia con la máxima celeridad en los procesos investigativos, a fin de entregar la tranquilidad que la víctima merece", puntualizan los comunicados.