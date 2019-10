Fondos para reconstruir Mercado de Talca preocupa a locatarios tras renuncia de Salaberry

La nueva presidenta de los locatarios del Mercado de Talca, Marcela Becerra, manifestó su preocupación por los fondos para la reconstrucción del edificio tras la renuncia del ex subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Saberry.

La dirigente expresó su inquietud debido a que los dineros comprometidos para el Monumento Nacional no han sido oficialmente formalizados, según lo expresó.

"Los locatarios me han manifestado la preocupación por los recursos del financiamiento de la reconstrucción del Mercado que no ha sido firmado oficialmente, y tras la salida del ex Subdere Felipe Salaberry, se instaló la inquietud que fue traspasada al Consejo Regional que aseguró la mitad de los recursos", dijo.

El integrante de la comisión de infraestructura del Consejo Regional, Rodrigo Sepúlveda (Ind.), se reunió con la dirigenta y señaló que "comparto la preocupación de los locatarios, más aún cuando comprometimos desde el Core la mitad de los recursos".

"Todos sabemos lo que pasó en la Subdere y esperamos que no nos pasemos luces rojas y se firme acá la oficialización del aporte del Gobierno", añadió.

Subdere regional

El jefe de la unidad regional de la Subdere en el Maule, Juan Manuel Hernández, aseguró que "acá no son las personas, son las instituciones las que funcionan, el compromiso está y los dineros van a ser oficiados para la reconstrucción del Mercado de Talca".

Los recursos para la reconstrucción del Mercado, que alcanzan los 18 mil millones de pesos, no estuvo exenta de polémica luego que el propio Felipe Salaberry desconociera el proyecto en una visita al Maule y fue el intendente Pablo Milad, quien vía compromiso presidencial, logró la aprobación del Core Maule del 50 por ciento del proyecto.