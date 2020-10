El gobernador de la Provincia de Talca, Felipe Donoso, advirtió que no existe autorización para manifestaciones sociales en la capital de la Región del Maule.

La autoridad dijo que, a través de redes sociales, se enteraron de tres convocatorias, pero no ha llegado ninguna solicitud a la Gobernación, y aseguró que se encargarán de resguardar el orden público.

"No hay líderes que se hagan responsables de las manifestaciones. Por lo tanto, no hay solicitudes y, por consiguiente, no hay autorizaciones para manifestaciones en Talca", dijo Felipe Donoso.

"Vamos a resguardar el orden público respetando el derecho a manifestarse pacíficamente sin intervenir, pero sí vamos a actuar contra el vandalismo, advirtió el gobernador.

En la Plaza de Armas hay dos convocatorias este 19 de octubre, con un cacerolazo al mediodía y un acto cultural a las 15:30 horas, para luego realizar una marcha desde la Plaza de la Libertad de la ciudad, en el marco de la conmemoración del 18-O.