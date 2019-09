Gobernadora de Curicó tras su renuncia: Me siento traicionada y dolida con RN

Un día después de que el Presidente Sebastián Piñera le pidiera la renuncia, la aún gobernadora de Curicó, Macarena Pons (RN), dijo sentirse "dolida" y traicionada" con su partido político.

Pons, quien dejará el cargo oficialmente este jueves, afirmó a Cooperativa Regiones que "hubo diferencias políticas importantes al interior de mi propio partido, un grupo de personas quería estar dentro de la Gobernación y no lo permití, lo que finalmente me costó el cargo".

"Estoy dolida y me siento traicionada, pero seguiré haciendo la nueva, no la vieja política. Fue un golpe bajo y duro, pero ya me sacudí las rodillas y seguiré aportando desde otras instancias", afirmó

La gobernadora afirmó que no descarta "renunciar a RN y agradezco al Gabinete, al intendente, al Presidente y a los alcaldes y concejales como también a mi equipo".

RN: No hacemos politiquería

El secretario regional de RN, Mario Meza, reaccionó ante las palabras de la renunciada gobernadora y señaló que "lamentamos y no compartimos las declaraciones de Macarena Pons de quien, en lo humano, tenemos las mejores de las opiniones".

Meza, actual alcalde Linares, agregó que "RN es el principal partido de Gobierno y hemos sido siempre leales, a nivel regional y nacional, con el Presidente Sebastián Piñera. No hacemos politiquería y esta es una decisión del Ejecutivo a nivel central y la respetamos".

"Le deseamos la mayor de las suertes a Macarena Pons y agradecemos su gestión", concluyó el jefe comunal.

La gobernadora de Curicó deberá dejar su cargo el próximo jueves para que asuma Roberto González, también de RN, designado por el Presidente Sebastián Piñera.