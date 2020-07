Gobierno acusó amenazas a choferes del plan de contingencia por paro de buses rurales en el Maule

El seremi de Transportes del Maule, Carlos Palacios, acusó amenazas de parte del gremio de microbuses rurales, que influyeron en la aplicación del plan de contingencia para enfrentar el paro por la rebaja en el pasaje de los adultos mayores.

Desde la cartera aseguraron que la medida mitigatoria funcionó en un 70 por ciento, debido a la intimidación que sufrieron los choferes subvencionados por el Gobierno.

"Ha fallado el 30 por ciento por amenazas que han recibido transportistas que quieren hacer el servicio de emergencia, lo que lamentamos", dijo Palacios.

El secretario regional agregó que "una cosa es pelear por los derechos y otra cosa es llegar a cometer algún tipo de delito en contra de los que quieren ayudar a la población y eso hace que se aleje el acuerdo, llamamos a que se respete el plan".

"Es una ruin mentira"

Desde el gremio de transportistas rurales fustigaron los dichos del Seremi y aseguraron que la adhesión a la paralización fue total en el Maule, con 1.800 máquinas detenidas, debido a que no hubo acuerdo en la rebaja del 50 por ciento del pasaje de los adultos mayores.

"Es una ruin mentira del señor seremi de Transportes. Él está haciendo algo ilegal, porque está poniendo servicios que no corresponden para lugares que no tienen los certificados. Y yo le pregunto al seremi, si ocurre un accidente, quién va a responder ¿Él va a responder?", dijo el vocero de los transportistas, Eliecier González.

"No hemos amenazado a nadie, en ningún parte. Nosotros no tenemos ningún conductor en las calles, están todos en sus casas y las máquinas están todas guardadas, no hemos sacado máquinas a la calle", afirmó el dirigente.

Antecedentes de la rebaja

Desde este miércoles, los adultos mayores de 65 años pueden acceder a una rebaja del 50 por ciento en las tarifas del transporte público, iniciativa que -estima el Gobierno- beneficiará a cerca de 2,3 millones de personas.

La medida comenzará a regir primero en regiones y, en la capital se pondrá en marcha una vez que se levanten las medidas sanitarias producto de la pandemia.

La iniciativa regirá en más de 31 mil servicios de transporte a lo largo del país, incluidos, por ejemplo, los buses urbanos y rurales, Metro, trenes, los troles en Valparaíso y las lanchas subsidiadas en el sur del país, sin importar el lugar de residencia de la persona.

La rebaja tarifaria en regiones, los adultos mayores sólo necesitarán presentar su carnet de identidad al momento de subir al transporte, para acreditar haber nacido en 1955 o antes, y el conductor aplicará el descuento del pasaje.

En cuanto a la distribución de la población beneficiaria, las regiones de Valparaíso, Biobío y Araucanía, además de la Metropolitana, son las que concentran mayor número de adultos mayores.