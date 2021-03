Hermana de Norma Vásquez llama a "cortar de raíz el abuso en Carabineros" para evitar nuevos asesinatos

Mariana Vásquez, hermana de la carabinera Norma Vásquez, realizó un llamado a Carabineros a "cortar de raíz el abuso" en la institución, con el fin de que se acaben hechos como el asesinato de la joven.

La denuncia de acoso sexual realizada por una carabinera en contra de un capitán de la Tercera Comisaría de Talca, activó los protocolos y generó el traslado del uniformado, como también en una investigación sumaria, además de la derivación de los antecedentes a la Fiscalía Militar.

Denuncia que activó también los recuerdos de la muerte de la carabinera Norma Vásquez en Linares, hace poco más de seis meses, cuya carpeta investigativa del Ministerio Público sindica al ex teniente de la institución, Gary Valenzuela, como el autor de femicidio.

"Las medidas adoptadas por Carabineros de traslado y apoyo psicólogo para la muchacha, no son suficientes, no fue suficiente para mi hermana Norma, y si quieren que no vuelva a ocurrir otro asesinato en Carabineros, deben cortar de raíz esto y dar de baja a los acosadores y abusadores que hay en la institución", dijo a Cooperativa Regiones la hermana de la joven asesinada, Mariana Vásquez.

Patrocinio del SernamEG

Desde el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), su directora regional, Antonieta Morales, informó que "nos contactamos con la carabinera, quien aceptó el patrocinio del SernamEG respecto al apoyo psicológico y también judicial, por lo que seremos nosotros quien la represente ante la justicia".

El capitán que fue trasladado tenía más de un año en la Tercera Comisaría de Talca y había llegado desde Curicó, mientras que la carabinera denunciante, ingresó hace poco a la unidad policial, desde la Escuela de Formación de Carabineros.