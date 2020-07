El sindicato de académicos del Colegio de La Salle de Talca inició este martes una huelga por negociación colectiva, que obligó la suspensión de las clases virtuales del establecimiento educacional.

Los 14 miembros de la asociación gremial difundieron un video donde denuncian prácticas antisindicales por parte de la sostenedora del colegio y aseguraron que el móvil no es el aumento de sueldo, sino la seguridad laboral y evitar despidos.

"Lo que nosotros queremos es que no existan despidos de miembros en el 2021. No es un tema económico, es de seguridad laboral. Queremos el compromiso de la fundación, lo que no hemos logrado", dijo la presidenta del sindicato, Mabel Rosales.

#Maule: [Video] Sindicato Académicos Colegio La Salle de #Talca, iniciaron huelga por negociación colectiva, que obligó la suspensión de las clases virtuales del establecimiento educacional, desde donde aseguran no existen condiciones para mejorar remuneraciones @Cooperativa pic.twitter.com/EcwjIqItIA — Jaime Morales Amaya (@MoralesAmaya) July 7, 2020

Desde la Fundación Beato Hermano Salomón, sostenedora del establecimiento educacional, expresaron a través de un comunicado que la suspensión de las jornadas telemáticas comenzó este martes.

#Maule: [Video] Fundación Beato Hermano Salomón, sostenedora del Colegio de La Salle de #Talca, aseguró en un comunicado, que el sindicato académico pidió aumento de sueldo que no están en condiciones de afrontar, por lo que se suspendieron las clases por huelga @Cooperativa pic.twitter.com/Z0zR3tG6AX — Jaime Morales Amaya (@MoralesAmaya) July 7, 2020

En total, son 14 los profesores del sindicato de una plana de 80 académicos de la planta docente del establecimiento educacional.