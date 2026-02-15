Incendio en Vichuquén: Van 250 hectáreas consumidas y tres casas afectadas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) mantuvo la alerta roja para la comuna de Vichuquén, en la Región del Maule, debido al incendio forestal "Alto Llico" que ya ha arrasado más de 200 hectáreas y mantiene viviendas afectadas y un brigadista lesionado.

En el informe de esta mañana, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres confirmó la continuidad de la alerta roja para la zona costera de la provincia de Curicó, debido a la magnitud y comportamiento del siniestro que afecta a la comuna de Vichuquén.

Los daños más graves se concentran en el sector Quebrada de Culenmapu, donde al menos tres viviendas resultaron afectadas por el avance de las llamas. En ese mismo lugar, las autoridades ordenaron la evacuación preventiva de la población mediante el envío de mensajes del sistema de alerta SAE.

En medio de las labores de combate, un brigadista de la Corporación Nacional Forestal resultó lesionado, siendo trasladado por vía aérea hasta la ciudad de Talca para recibir atención médica de urgencia. Hasta ahora no se ha informado la gravedad de sus lesiones.

La directora de Conaf de la Región del Maule, María Isabel Florido, indicó que "el incendio se encuentra activo y ha consumido 250 hectáreas hasta el momento" y detalló que se encuentran trabajando en el lugar "seis brigadas de conaf, bomberos, un avión de cordinación, cuatro aviones cisterna y cuatro helicopteros".

En paralelo, el municipio dispuso el Liceo Entre Aguas de Llico como recinto de acogida para quienes deban evacuar de manera preventiva o requieran apoyo.