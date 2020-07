Increíble historia: Mujer chilena adoptada de un orfanato se reencontró con sus hermanos por Instagram

"Estoy buscando a mis hermanos", rezaba una publicación que se hizo viral y fue compartida más de 7.000 veces en Facebook y 5.000 en Instagram. En ella, Victoria Troncoso de 25 años explicó que buscaba a sus hermanos que se quedaron en un orfanato en Talca luego de que a ella la adoptaran.

Según cuenta La Segunda, la joven fue llevada a un orfanato cuando tenía cuatro años junto a dos de sus cinco hermanos. Ellos se llamaban Zacarías seis años y Carlitos, que apenas caminaba.

Un año después de llegar al orfanato fue adoptada y sus hermanos se quedaron ahí. "Siempre había sentido culpa y no sabía por qué. Concluí que era por mis hermanos, el no saber si tenían un techo o comida me atormentaba", contó al diario.

Luego de realizar la publicación en redes sociales recibió más de 60 correos. Entre ellos, uno de su hermana biológica Yetzabé, que se había quedado con su madre (ahora fallecida). "No te acuerdas de mí, pero te recuerdo siempre y te busco hace mucho tiempo", decía el mensaje.

Luego recibió un mail de Zacarías, con el que comenzó a hablar por Facebook y 24 horas después habló con Carlitos, que no la recordaba. "Ya todos nos contactamos, pero no hemos hecho una videollamada juntos. Cada uno tiene sus procesos, no quiero apurar nada", contó la mujer a La Segunda.