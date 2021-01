Informe psiquiátrico determinó que acusado del femicidio de Norma Vásquez es imputable

El Instituto Psiquiátrico José Horwitz Barak de Santiago evacuó el informe de evaluación mental realizado al ex teniente de Carabineros Gary Valenzuela, quien se encuentra en prisión preventiva en la Cárcel de Cauquenes acusado por el femicidio de su compañera de servicio y ex pareja Norma Vásquez, en Linares.

El informe, solicitado por el Juzgado de Garantía de Linares a petición de la defensa del imputado, estableció que la condición de Gary Valenzuela "no corresponde a la categoría de enajenación mental por lo que su responsabilidad en los hechos no se encuentra comprometida".

El diagnóstico agrega que el imputado "padece un trastorno de personalidad narcisista, que es capaz de diferenciar una conducta como lícita e ilícita y autodeterminar su conducta de acuerdo a derecho" y concluye diciendo que "su peligrosidad no se encuentra asociada a una enfermedad mental".

Familia de la víctima

Mariana Vásquez, hermana de Norma, dijo a Cooperativa Regiones que "él quiso hacerse pasar por lo loco, pero no lo logró y ahora será juzgado con las más altas penas por haber matado a mi hermana. Él es una persona agresiva, que no acepta un 'no' como respuesta, lo que dejó claro con mi hermana".

Zenén Vásquez, padre de Norma, agregó que "es un gran paso que la justicia diga que no tiene problemas mentales. Él (Gary Valenzuela) quería que no lo juzgaran, buscar rebajas o ir a la enfermería, pero el informe nos deja más tranquilos".



Imputable

Víctor Morgado, abogado de la familia de Norma Vásquez, dijo a Cooperativa Regiones que "es lo que esperábamos. Siempre supimos que estábamos ante una persona imputable, dueña de sus facultades. Y con este informe la posibilidad de una inimputabilidad por enajenación mental se cae".

El informe lo firman los médicos psiquiatras Ramón Elgueta, Claudio Melo y Javier Rojas, junto a los psicólogos Carolina Vogorena, Ana María Garreau y Andrea Vejar, todos del Servicio de Psiquiatría Forense del Instituto Psiquiátrico, José Horwitz Barak.