Insólito: Empresario sortea auto cero kilómetro para atraer trabajadores de temporada en el Maule

"Notición: Sorteamos un auto 0 KM. ¿Te lo quieres ganar?, ¡Trabaja con nosotros en nuestro turno de noche!", es la promoción que una planta agrícola de Molina y Linares anunció para atraer trabajadores de temporada a la Región del Maule.

La idea es del empresario Danilo Valdés, quien se dedica a la exportación de fruta congelada y hoy cuenta solo con el 50 por ciento de personal, en las plantas de Servival, ubicadas en dichas comunas.

"La mano de obra está súper complicada, deberíamos estar con 160 personas de temporada acá en Molina y 120 en Linares, y tenemos tan solo el 50 por ciento de esa dotación", dijo a Cooperativa Regiones, Danilo Valdés, de Servival IRL.

El empresario, agregó que "la gente no quiere trabajar, no es un problema de plata que se esté pagando poco o incentivos, sencillamente con los bonos, no quieren trabajar este año".

Cero kilómetro

Para el propietario de las plantas agrícolas la situación es compleja debido a la baja producción que avizora, lo que motivó el sorteo de un auto cero kilómetro para cada planta como forma de incentivar la incorporación de trabajadores de temporada.

"Aún no tenemos el turno de noche, lo que obliga a comprometernos con menos producción, por lo que optamos en sortear un auto cero kilómetro en Molina y Linares como motivación especial, aún así la gente no engancha, subimos los sueldos un 40 por ciento y aún así no quiere trabajar la gente".

Trabajadores e incentivo

El 80 por ciento de las personas que trabajan en la planta de Molina son mujeres, quienes reaccionaron ante la baja personal de temporada y el sorteo.

Claudina Parra, manifestó que "es un buen incentivo porque una se entusiasma más con la idea que se lo puede ganar, además el sueldo está bueno y no vienen a trabajar, yo tengo IFE pero esto es otro ingreso porque una no sabe qué puede pasar más adelante".

Cristián Fuentes, señaló que "es una buena iniciativa para que la gente venga a trabajar y tenga un medio de transporte, pero igual la gente no viene porque están tranquilos con los bonos, pero hay que pensar que se van a acabar".

Delia Aburto, complementó que "es espectacular el sorteo del auto, un incentivo igual, pero la gente no lo ve así, parece que mucho bono, yo recibo IFE, pero igual hay que trabajar".

IFE Laboral

Ana Paola Ponce, seremi del Trabajo, expresó que "estamos concientes de la falta de personal de temporada, por eso estamos con la Bolsa Nacional de Empleo y Súmate al Agro, como también el IFE Laboral, porque el Universal se acaba y hay que apuntar a ello. Este sorteo es atípico pero sabemos de la falta de trabajadores agrícolas".

Sobre la mano de obra extranjera como una opción de temporada, el empresario manifestó que la falta de documentación en muchos de ellos es un problema.