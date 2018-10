Intendente del Maule reconoció que le dijo a una periodista: "Se nota que está soltera"

El intendente de la Región del Maule, Pablo Milad (Evópoli), reconoció haber proferido una ofensa machista en contra de una periodista de Linares.

La situación fue denunciada el miércoles por la propia afectada, Matilde Carrasco, quien contó que le reprochó a la autoridad regional por su impuntualidad ante una pauta en que había sido convocada la prensa.

"Se le nota que está soltera... y seguirá siendo soltera", fue la insólita respuesta del intendente, según la versión de Carrasco, quien fue apoyada por el Colegio de Periodistas.

"Sinceras disculpas"

Las expresiones machistas del representante del Presidente Sebastián Piñera en el Maule fueron repudiadas masivamente en redes sociales, lo que obligó a Milad a disculparse por lo sucedido.

"Quiero expresar mis sinceras disculpas a la periodista de Linares. Siempre he respetado profundamente a las mujeres y no me expresé de manera correcta", reconoció la autoridad a través de un comunicado de prensa difundido en texto y en audio.

"Le mando un abrazo"

"Estamos en un proceso de cambio culturalm donde hay frases hechas que uno repite porque han sido repetidas a través de los años, y que no mide uno las consecuencias o lo que pueda ocasionar en ciertas personas", reflexionó el ex dirigente deportivo.

"Reitero mis disculpas de todo corazón con la periodista, que la conozco, que está ligada también al fútbol, así que le mando un fuerte abrazo, y ya se las daré (las excusas) de forma directa", señaló.

#Maule: Pablo Milad @IntendenciaVII pidió disculpas por expresiones machistas en contra de una periodista de #Linares, a través de un audio reconoció que decirle "se le nota que está soltera" fue un error @Cooperativa #CooperativaRegiones pic.twitter.com/w5o0BDRNS2 — Jaime Morales Amaya (@MoralesAmaya) 4 de octubre de 2018

"También parte del equipo que andaba (ayer) le pedirá las disculpas directas", concluyó Milad, en alusión a la acusación de Carrasco respecto a que quienes lo acompañaban en la actividad le dijeron: "Tú no tienes por qué llamarle la atención al intendente".