Investigan castigo escolar: Profesora dejó a alumno y su pupitre a la intemperie con -2°C

Un estudiante de Tercero Básico A de la Escuela de Lenguaje Rayenco de Romeral, en la Región del Maule, fue castigado por la profesora jefa del establecimiento. Lo expulsó de la sala, junto a su pupitre, por escribir lento en una prueba de Historia.

El hecho ocurrió la mañana de este jueves y la temperatura ambiente en ese momento era de -2°C. El niño estuvo a la intemperie por más de media hora.

Una fotografía del menor en esa situación circuló en el grupo del curso, fue viralizada en la comuna y la apoderada Francisca Subercaseaux alertó a la madre del menor, según relató a Cooperativa.

"Me llegó la foto y vi que era (un alumno) del curso. Me comuniqué con la mamá y fuimos al establecimiento donde nos dijeron que no dijéramos nada, pero queremos que se haga público porque no es posible que hagan eso con los niños y vulneren así sus derechos", dijo la apoderada.

La madre y apoderada del menor, Paulina Bravo, realizó una denuncia en la Oficina de Protección de Derechos (OPD) municipal del Sename. Señaló que "cuando me enteré (del hecho) me dieron ganas de todo, de llorar, de gritar y fui al colegio y me llevé a mi hijo. Él no está yendo a clases y lo quiero cambiar de establecimiento, no quiere ir más a clases".

La respuesta de las autoridades

El seremi de Educación, Jaime Suárez, agregó que "se tomó una muy mala medida, se los hicimos ver a la Superintendencia de Educación para que tomen las medidas pertinentes. No vamos a permitir como Gobierno que se vulneren los derechos de los niños y tras la investigación tomaremos las medidas correspondientes".

Desde la Superintendencia de Educación del Maule señalaron que recibieron la denuncia de la madre vía web y desde la Seremiu de Educación. El caso quedó en calidad de prioritario y se estableció un plazo de tres días hábiles para recibir el informe del establecimiento educacional Rayenco de Romeral, desde donde señalaron que no realizarán declaraciones.