Juicio por homicidio de Aylin Fuentes: Defensa busca inimputabilidad de coautor

El 29 de noviembre comenzó el juicio por homicidio calificado de Aylin Fuentes, joven de 18 años que apareció muerta el pasado 6 de enero, maniatada, en el Río Claro de Talca y en donde concluyó la fase probatoria del Ministerio Público y el abogado querellante.

Durante la jornada de este martes, continuó la defensa de los dos formalizados por el crimen directo de la joven, Fabián Jofré como autor e inductor y Segundo Rosales como coautor, y en donde el abogado de uno de los imputados, presentó a Cristian Salazar como perito neurosicológico para acreditar la inimputabilidad de Rosales en el crimen.

"Es importante para mi defendido que se acredite el daño orgánico de Segundo Rosales, dado que es el único que ha situado a mi defendido, Fabián Jofré, en el lugar de los hechos", dijo la abogada del principal sispechoso, Blanca Rebolledo.

La abogada agregó que "ni la testigo clave ni nadie más lo ubica en el lugar, por lo que seguimos en la búsqueda de la absolución de mi defendido".

Mauricio González, abogado querellante de la familia de Aylin Fuentes, señaló que "la prueba de hoy de la defensa no genera mayores obstáculos para nuestra posición. No presentó registro, no fue contrastado con otra perito y deja muchos vacíos en lo que quieren acreditar, como es la inimputabilidad de uno de ellos por daño psicológico".

Se espera que para el próximo viernes se lea el veredicto del tribunal por el homicidio de Aylin Fuentes, quien desapareció en Navidad del 2018, fue asesinada el 26 de diciembre del año pasado y encontrada muerta el 6 de enero del año en curso y que tiene a otros dos mayores en calidad de encubridores y cuatro menores como cómplices.