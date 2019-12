Los dirigentes de la Asociación de Buses del Maule, llegaron hasta la administración del Terminal de Talca para entregar una propuesta de funcionamiento para operar el rodoviario sin sobrepasar el proceso judicial en que se encuentran con la concesionaria Andina.

Los detalles de la propuesta no fueron dados a conocer por los transportistas, los que aseguraron que será estudiada por los encargados del recinto.

"Entregamos una propuesta, hay valores y formas de trabajar, pero no vamos a entregar detalles de eso, sólo decir que desde la administración se comprometieron a estudiarla y el lunes tendremos una respuesta. Hoy no hubo restricciones, por lo que no habrán bloqueos", dijo el vocero de los autobuseros, Eliecer González.

El día de ayer, por más de dos horas, las diferentes líneas que operan en el terminal bloquearon el patio de operaciones, en protesta por las alzas en los valores de la losa en más de 300 por ciento y la prohibición de transitar de Linatal por parte de la administración de la concesionaria Andina.