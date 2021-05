Mujer irá a la justicia por gasa dejada en su útero tras parto en Hospital de Talca

Alexa Ramírez dio a a luz a su hija Camila el pasado 16 de febrero en el Hospital de Talca sin mayores complicaciones.

Con los días comenzó a sentir dolores que la llevaron, el 22 de mayo, hasta el Cesfam de San Rafael, donde el ginecólogo le extrajo de urgencia un elemento quirúrgico que tenía en su útero.

"Empecé botando líquido maloliente, luego con dolores. Pensé era normal, hasta que no aguanté y fui al Cesfam el 22 de mayo. Ahí el ginecólogo me dijo que no me veía el útero", relató a Cooperativa Regiones, Alexa Ramírez.

La mujer de 25 años agregó que "ahí me dijo que me habían dejado algo y que había que sacarlo urgente. Y con unas pinzas me extrajo algo como placenta. Yo no quería, era mucho el dolor, fue como tener a mi hija de nuevo".

Entre llantos aseguró que "a los días nos atrevimos a ver bien lo que me sacaron y era gasa, que pesaba 48 gramos, por lo que iniciamos acciones legales en contra del Hospital de Talca, con un abogado".

#Maule: Mujer denunció que le dejaron gasa en el útero, tras dar a luz en el Hospital de #Talca que investiga. Fue intervenida de urgencia en #SanRafael, donde le extrajeron el elemento: "Fue como tener a mi hija otra vez", dijo e inició acciones legales

Desde el principal centro hospitalario de la Región del Maule señalaron que se encuentran realizando la investigación interna, para referirse a la denuncia.