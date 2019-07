Municipio de Talca comenzará desalojo de tradicionales locales del Río Claro

Un clan familiar que lleva más de 80 años bajo el puente del Río Claro en Talca será desalojados de su lugar de trabajo y vivienda para dar paso a la construcción del borde río proyectado por el municipio de la ciudad.

Este viernes era el turno de Adolfo Rodríguez, de 86 años, quien se dedica a la venta de empanadas fritas y churros, luego de llegar a un advenimiento con la municipalidad, tras dos años de litigación.

"Yo no tengo donde irme y pedí que me dieran plazo hasta el lunes para salir de acá, así que el lunes me van a traer un camión y trabajadores de la municipalidad para salir de acá", dijo entre lágrimas el comerciante.

"Yo nací acá, fui precursor del Festival del Río Claro, sacaba a la gente que se ahogaba en el río y a los que se inundaban cuando el agua subía, solo pido me pueda quedar hasta que saquen al club de rayuela que está al lado y tiene comodato hasta fin de año", solicitó.

Daniel Rodríguez, hermano de Adolfo y que tiene un local del mismo rubro a metros del de su familiar, agregó que "llevo 66 años aquí, primero con mi madre y ahora yo, no sé cuándo me tengo que ir, pero después de mi hermano van a venir por mí", aseguró.

El también vendedor de empanadas fritas y churros, añadió que "es triste todo esto, son años de historia acá, generaciones trabajando y de clientes, creemos es injusto, pero qué podemos hacer".

Decisión es inapelable

Desde la división jurídica de la municipalidad de Talca justificaron los desalojos que comenzarán el próximo lunes, debido al aplazamiento que dieron al primer involucrado.

"Con todos logramos un advenimiento, pero el único que cumplió fue el que se va el lunes. Nosotros tenemos que cumplir con el convenio para la instalación de la luz y agua del proyecto que va en ese sector, por lo que es inapelable", dijo la encargada jurídica, Grace Salazar.

Un tercer miembro de la familia, que tiene un restaurante en el sector oriente del puente río también será desalojado para el paso del borde río que conectará con el Ecoparque, que se pretende llevar a cabo en 18 hectáreas fiscales en el sector, y que comenzará con la primera etapa en octubre próximo.