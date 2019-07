Nuevos cuestionamientos a seremi: "El MOP se acostumbró a engañar a los maulinos"

El consejero regional Rodrigo Sepúlveda realizó un nuevo cuestionamiento al seremi del MOP en el Maule, luego que Francisco Durán insistiera en que la oferta realizada por una constructora no supera el 8 por ciento del valor original, para el levantamiento del puente Los Puercos de Pencahue, uno de los 14 declarados en riesgo.

Según los datos de Mercado Público, la convocatoria a licitación para la construcción del puente estableció un costo de 2 mil 362 millones de pesos y la oferta más barata de Arrigoni Ingeniería y Construcción S.A. fue 288 millones de pesos más cara.

En total, un 12,2 por ciento más que el valor establecido por el MOP, lo que obliga a un nuevo concurso que retrasaría administrativamente el proceso en a lo menos cinco meses más.

"Si hubiera pasado más del 10 por ciento si hubiese ido a reevaluación, pero no se empina por más allá del 8 por ciento, por tanto, no hay alguna variación o error de cálculo, error de costo, ni nada por el estilo", aseguró el seremi del MOP.

Francisco Durán agregó que "me llama mucho la atención que autoridades del gabinete anterior, que sabían que este puente estaba en malas condiciones no se hicieran cargo antes y que seamos nosotros los que pudimos adelantar los recursos, pudimos licitar y hoy día estamos ad portas de iniciar esta obra, el error de cálculo no es del Ministerio, sino que es de las autoridades pasadas".

Cuestionamiento

El consejero regional, Rodrigo Sepúlveda, salió al paso de las declaraciones del seremi del MOP al que denunció ante el CORE por el error de cálculo en el proceso de licitación de Los Puercos, como también en la anterior variación que dilató la adjudicación del puente de calle 2 Norte de Talca.

"Aquí el MOP se acostumbró a engañar a los maulinos, lo que señala Mercado Público es que la empresa que se quiso adjudicar las obras, está un 12 por ciento más arriba. ¡Explíquenme lo del 8 por ciento!", dijo el consejero.

"Está sobre la oferta y eso tiene que ir a reevaluación al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, tiene que ir a una nueva asignación presupuestaria y a Contraloría", agregó el ex seremi de Vivienda en la pasada administración de Michelle Bachelet.

Sepúlveda remató diciendo que "si han alterado el acta de apertura o saltado alguno de esos procedimientos administrativos, estamos ante una ilegalidad tremenda. Acá no se le hace caso al Presidente y no es aceptable la martingala de culpar al Gobierno anterior, ¿a 18 meses de instalación?, pongámonos serios".

El error de cálculo en el puente Los Puercos de Pencahue llevó a que diputados oficialistas y de oposición cuestionaran el proceso de los 14 viaductos en riesgo anunciado por el Presidente Sebastián Piñera de los que a un año del anuncio, solo se han recuperado dos.