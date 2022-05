Orden de alejamiento y sumario para delegado provincial de Cauquenes, por acusación de apremios contra escolar

Una acusación contra el delegado presidencial provincial de Cauquenes, Juan Reyes Quiroz, llegó hasta el Juzgado de Letras y Garantía de Chanco, y derivó en la prohibición de que la autoridad de Gobierno se acerque a una adolescente de 17 años de edad, estudiante del liceo de Pelluhue.

La denuncia fue interpuesta por una apoderada del colegio, quien indicó que su hija fue amenazada por Reyes, el pasado 6 de mayo, al interior del recinto educacional.

Según el relato que ella entregó a medios locales del Maule (con resguardo de su identidad), en el marco de una manifestación por un presunto caso de connotación sexual que involucraría a un profesor, la estudiante, presidenta del Centro de Alumnos, "escribió un comunicado llamando a la calma a la comunidad estudiantil, porque el liceo ya había formalizado la denuncia ante la justicia".

Posterior a eso, según la acusación, la alumna fue sacada de clases y llevada a una oficina donde estaba el delegado provincial junto a otras personas, quienes la increparon por el comunicado, "exigiéndole que tenía que realizar un escrito para decir que tenían que tomarse el liceo", algo a lo que ella se negó, por lo que fue presionada por las personas.

Según la acusación, la joven estuvo retenida por varios minutos contra su voluntad y el delegado se identificó como representante del Gobierno. La mujer aseguró que su hija "se sintió muy mal, ha dormido mal y le da miedo ir al liceo o ver a estas personas en la calle.

¿QUÉ MEDIDAS TOMÓ LA JUSTICIA?

El Juzgado de Chanco decretó la prohibición de acercarse a la menor, a su domicilio, a su lugar de estudios, así como a cualquier otro lugar donde ésta permanezca, visite o concurra habitualmente o cualquier tipo de comunicación vía mensajería y de redes sociales, por el plazo máximo legal, de 30 días.

Con los antecedentes recabados, el tribunal fijó una audiencia preparatoria para el 7 de junio próximo, a las 9:30 horas y además dispuso remitir los antecedentes, a través de un oficio, a la fiscalía de Cauquenes para que se investigue un posible delito.

¿QUÉ MEDIDAS TOMÓ EL GOBIERNO?

Ante esta denuncia, el delegado presidencial regional del Maule, Humberto Aqueveque, anunció el inicio de un sumario administrativo contra el delegado provincial de Cauquenes.

"Es el instrumento que jurídica y administrativamente nos permite a nosotros establecer los hechos. Lo que la ciudadanía espera de nosotros es dar la cara. Hemos conversado con el delegado y estamos revisando los antecedentes. Para llegar a la verdad se debe realizar este instrumento, que es lo que vamos a ejercer y vamos a ir comunicando todas las instancias que se vayan desarrollando en este proceso", afirmó Aqueveque.

REACCIONES POLÍTICAS

La senadora de la DC por el Maule, Ximena Rincón, pidió que la Defensoría de la Niñez intervenga de oficio para proteger a la estudiante durante todo el proceso judicial.

"Acá la prioridad 'uno' no es otra que la seguridad física y psicológica de la dirigenta estudiantil del Liceo de Pelluhue (...) Ella debe ser el centro de atención y si la justicia ratifica los hechos, la autoridad involucrada deberá tomar sus cosas y dejar el cargo. Y si no, podrá continuar, pero no nos perdamos en que acá lo relevante es la niña", aseguró la parlamentaria.

Desde la oposición, la diputada RN por el Maule Sur, Paula Labra llamó al Gobierno a destituir al delegado presidencial de Cauquenes.

"Nosotros le decimos al Presidente Boric: esta persona es su representante, su brazo derecho en la provincia de Cauquenes. ¿Cuánto tiempo se va a tomar para destituir a una persona que haciendo uso de su autoridad amenazó e intimidad a una menor de edad?", afirmó la parlamentaria, quien envió un oficio al mandatario para pedir la destitución.