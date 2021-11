PDI investiga desaparición de mujer cuyó auto fue encontrado en un canal en San Clemente

La Brigada de Homicidios (BH) de la PDI investiga la desaparición de Lilian Galleguillos, de 43 años, quien el pasado 4 noviembre salió en su vehículo desde su vivienda en la comuna de Colbún.

La familia estampó una denuncia por presunta desgracia y este fin de semana fue encontrado el auto, en el que la mujer se movilizaba, al interior del Canal Maule de Armerillo, comuna de San Clemente.

"Por cómo se encontró el auto no es un accidente, no hay rastros de un choque, el motor está intacto, es como si lo hubiesen tirado al canal. No se ha encontrado nada, celular, cartera o algo. No parece un accidente según cómo está el auto", insistió a Cooperativa Regiones la hermana de la mujer, Alejandra Galleguillos.

Patricio Quezada, superintendente de Bomberos de San Clemente, agregó que "fuimos a un procedimiento a solicitud del GOPE para extraer un cuerpo desde un auto, pero al llegar nuestras unidades al Canal Maule se encontraron con la sorpresa que no había nadie al interior del vehículo".

Desde el Ministerio Público como desde la BH de la PDI, no han existido declaraciones en torno a la investigación.