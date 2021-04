Primer caso de Hanta en el Maule fue trasladado a Temuco por falta de sistema de oxigenación

La Seremi de Salud del Maule confirmó que durante el fin de semana se registró el primer caso del año de hanta virus en la región.

Se trata de un hombre de Molina que estuvo realizando labores de limpieza y arrendando unas cabañas del sector Potrero Grande en la cordillera de la comuna, el que será trasladado a La Araucanía.

"Tenemos el primero caso de hanta en la región, se trata de un hombre de Molina que está muy grave y será trasladado en avión a otra región, porque acá nosotros no tenemos ECMO, que es el sistema de ventilación extracorpórea", dijo la autoridad sanitaria, Marlenne Durán.

Él estuvo "hace unos días arrendando unas cabañas en Potrero Grande, y nuestro equipo está haciendo la investigación epidemiológica para ver dónde probablemente se contagió", agregó la seremi.

#Maule: Desde la @SeremiSaludM confirmaron que el primer caso de #Hanta en la región, fue trasladado grave a #Temuco, por falta de un sistema de ventilación ECMO. La persona en un hombre de #Molina, que se infectó en el sector cordillerano de #PotreroGrande @Cooperativa pic.twitter.com/FxQMmy76m4 — Jaime Morales Amaya (@MoralesAmaya) April 12, 2021

Desde la cartera aseguraron que se está realizando la investigación epidemiológica para determinar el origen del contagio e insistieron en el autocuidado para evitar enfermedades hospitalarias, debido al complejo momento sanitario por la pandemia de Covid-19 que viven el país y la Región del Maule.

"Es la crónica de una muerte anunciada"

En tanto, Óscar Riveros, miembro del directorio nacional de la Fenats, lamentó esta situación y alertó que "es la crónica de una muerte anunciada".

"El sistema -lo venimos diciendo hace rato- está colapsado, y este es un ejemplo de que en algunas regiones, en este caso en el Maule, estamos teniendo este problema que vendría a ser el primero que da cuenta públicamente del colapso de una región en particular, que no es capaz de atender otras patologías que no son propiamente del Covid-19", puntualizó Riveros.

En este contexto, "si no le ponemos atajo a esto, va a seguir reproduciéndose a nivel del país, sobre todo en las regiones más pobladas", afirmó.