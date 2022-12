Querellante tras fuga de condenado por violación: "Añade más dolor a las víctimas"

A casi tres días de haberse dictado la sentencia por los delitos de violación y abuso sexual contra dos menores de edad y haberse emitido la orden de ingreso al penal de Curicó, la PDI todavía no logra ubicar a Agustín O'Ryan (20), quien fue sentenciado a siete años de cárcel efectiva por ambos delitos.

El violador se fugó desde su domicilio en el sector oriente de Curicó, donde cumplía la cautelar de arresto domiciliario total.

Esta medida cautelar reemplazó a la prisión preventiva que fue solicitada el 2021 por la Fiscalía, ante un eventual peligro de fuga, lo que finalmente sucedió.

Para Joanna Heskia, abogada querellante de las dos victimas de O'Ryan, la fuga del sentenciado sólo añade dolor a las víctimas.

Heskia manifestó que "estamos fundamente consternados porque la situación de que el condenado se haya dado a la fuga, no es sino añadir más dolor, más sufrimiento a una situación que de por sí es terriblemente dura, no sólo la agresión sexual en sí misma, sino todo lo que significa el proceso".

"Ahora esta persona se haya fugado y no esté cumpliendo una pena que ha sido justamente impuesta, es añadir más dolor y en ese sentido estamos consternados y realmente esperamos que pueda ser encontrado a la brevedad posible", dijo a la abogada a Cooperativa Regiones.

EVIDENTE RIESGO DE FUGA

La abogada querellante recordó que el pasado 25 de noviembre, durante la audiencia donde se conoció el veredicto de culpabilidad, junto a la Fiscalía solicitaron el cambio de la medida cautelar de arresto domiciliario por la de prisión preventiva, ante el peligro que significa el imputado para la seguridad de la sociedad y un evidente riesgo de fuga, debido a los medios económicos que posee la familia, lo que fue rechazado por el magistrado.

"Nosotros entendemos que durante el arresto domiciliario total no es posible una vigilancia 24-7, no están los recursos para eso, por lo mismo nosotros pedimos que se modificara la cautelar a prisión preventiva, pensando que había un peligro de fuga. Lamentablemente esto ocurrió, fue súper rápido en escaparse y como digo, esperamos que esto pueda ser solucionado a la brevedad", señaló la abogada.

¿FUGA PLANIFICADA?

Pese a la prohibición de salir de su domiclio y a la vigilancia permanente de parte de las policías, la fuga de Agustín O'Ryan habría ocurrido la semana previa a conocerse la sentencia de siete años de cárcel como pena única y efectiva, luego de ser hallado culpable por delitos de violación y abuso sexual agravado, cometidos en contra de dos víctimas menores de edad al momento de ocurridos los hechos, el 2021 en el sector oriente de Curicó.

La abogada querellante Joanna Heskia recordó que el sentenciado tiene un hermano gemelo, no descartando la posibilidad de que haya sido suplantado en caso de que hubiera abandonado el país.

"Efectivamente esa siempre fue una posibilidad, yo lo advertí incluso en la audiencia del veredicto, en que en este caso en particular, lamentablemente la sola orden de arraigo no era suficiente, porque al ser gemelos, bastaba tener el pasaporte del hermano para haber podido eludir efectivamente el arraigo. Ahora yo creo que si hubiese salido con el pasaporte del hermano, también es una información que vamos a tener, así que espero que no sea el caso" concluyó Heskia.

La PDI continúa con la búsqueda del sentenciado, confirmando que no se encontraba en su domicilio del sector Zapallar la tarde del viernes 9 de diciembre, hasta donde acudieron tras la orden de detención en su contra.

"La Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) Curicó se encuentra realizando diferentes diligencias para dar con la ubicación de esta persona, las cuales se encuentran en coordinación con el Ministerio Público" dijo el comisario Rodrigo Iturriaga, jefe (s) Brisex de la PDI de Curicó.