Regantes de Canal Pencahue pide que aguas del Río Claro alimenten el caudal para evitar una "catástrofe"

Los regantes del Canal Pencahue, ubicado en la comuna del mismo nombre en la Región del Maule, manifestaron su preocupación por la sequía que afecta al valle y advirtieron que el ducto no tendrá el caudal para satisfacer el riego en las 10 mil hectáreas cultivables del sector.

Son 620 agricultores, de los cuáles el 80 por ciento son pequeños y medianos productores, sin embargo, la preocupación también se centra en el consumo humano, por lo que están solicitando que las aguas del Río Claro alimenten el caudal y así poder sortear con dificultad la temporada.

"La nieve es el único alimento del Canal Pencahue para su caudal y esta temporada estimamos que no habrá agua suficiente para el riego, por lo que estamos pidiendo al MOP, que las aguas del Río Claro ingresen al caudal. No tenemos recursos para realizarlo, cada minuto que pasa es fatal y de no hacerlo será catastrófico", dijo el director de los regantes, Jorge Rodríguez.

Consumo humano

El alcalde de la comuna, José Tobar (PR), agregó que "la situación con la sequía es dramática y angustiante, no tan solo peligra el riego, también el consumo humano y la vida de los animales. Necesitamos el agua del Río Claro y es lo que estamos gestionando con el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, que es de acá de la zona".

El sistema de drenaje del Canal Pencahue, construido en 1996, comenzará a operar la próxima semana, y desde los ministerios de Obras Públicas y Agricultura señalaron que se está realizando la bajada de los recursos que se activarán con la escasez hídrica y emergencia agrícola.