Regantes y autoridades políticas exigen pronta declaración de escasez hídrica en el Maule

El anuncio realizado a Cooperativa por el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, quien aseguró que se continúa evaluando la declaración de escasez hídrica en el Maule, preocupó a los regantes, alcaldes y consejeros regionales.

Todos estos actores valoraron la declaratoria de emergencia agrícola en nueve comunas, pero la calificaron de "insuficiente" y coincidieron en la excesiva demora en el decreto de escasez hídrica a días de comenzar el riego en la zona.

"Fue solicitada hace días y no sabemos por qué ha demorado tanto. Los ríos están con déficit y la nieve tiene 15 centímetros menos que el año pasado. No podemos pasar de esta semana sin el decreto, eso sería impresentable", dijo el presidente de la Junta de Vigilancia del Río Maule, Carlos Diez.

Alcaldes

Desde la Asociación Chilena de Municipalidades del Maule, llamaron al Gobierno a actuar con rapidez ante la emergencia.

"El riego parte la próxima semana y no podemos esperar a última hora. Bien la (declaración de ) emergencia agrícola, pero es insuficiente. Estamos llegando tarde con las decisiones porque ninguna autoridad se está tomando en serio la crisis que vivimos", dijo Bernardo Vásquez (UDI), alcalde de Pelarco y presidente de los municipios de la región.

Consejeros

El consejero regional César Muñoz (UDI) agregó que "debió declararse hace rato. Es fundamental el riego que comienza en pocos días más. No podemos llegar tarde con esta medida, hay que organizar servicios y coordinar a los regantes. Espero que el Gobierno actúe rápidamente".

El también consejero Rodrigo Sepúlveda (independiente) añadió que "aquí es donde se extraña el liderazgo regional. Es una vergüenza que se espere la decisión desde Santiago: la región se está secando, los animales se están muriendo, la gente no tiene agua para tomar. Si las autoridades no se dan cuenta de eso, no saben nada de la realidad".

Para esta tarde esta contemplada una reunión entre la Intendencia y los regantes del Maule de cara a la decisión del Gobierno para decretar zona de escasez hídrica en el Maule.