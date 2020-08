"Se hizo lo que estaba a mano": Carabineros defiende actuar previo a crimen de funcionaria

La general de Bienestar de Carabineros, Pamela Olivares, defendió el actuar de la institución ante la denuncia de abuso sexual de la funcionaria Norma Vásquez, que precedió su asesinato ocurrido el fin de semana en Linares, y cuyo presunto autor es el ex subteniente Gary Valenzuela.

Olivares está en la comuna para representar al Alto Mando en la despedida a la víctima, que comenzó con una ceremonia en un templo de Llepo, y continúa tras la llegada del cortejo fúnebre al Cementerio Parroquial de Linares esta tarde.

Tras lamentar el hecho, la general afirmó que "por parte de Carabineros, se iniciaron todas las diligencias administrativas como, por ejemplo, la denuncia, el inicio del sumario administrativo, y él fue separado del servicio. Creo que en todo orden de cosas siempre se puede hacer más, pero la institución hizo lo que está a mano dentro de los protocolos establecidos".

Sin embargo, el padre de Norma, Senén Vásquez, reiteró que en su familia se encuentran "muy dolidos con las personas que tenían que tomar las medidas", e insistió que Valenzuela debió estar detenido antes del crimen, "porque el intento es como el hacer. No debió haber estado suelto".

Asimismo, Verónica Vásquez, prima de la víctima, afirmó que el único sospechoso de su asesinato "le hizo un montón de daño, y la institución le dijo 'te escuchamos, te vamos a apoyar'. Ni eso, le dieron la espalda".

"No confío en nadie, no confío en la justicia, en nada. Sí espero que se haga justicia, pero ¿para qué decir eso si sé que no se va a hacer?", insistió.

Gary Valenzuela se mantiene recluido en la cárcel de Cauquenes a la espera de su formalización, que se pospuso para este miércoles.