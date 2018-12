Se querellan por secuestro y amenazas tras cinematográfico simulacro en banco de Linares

Fue el 29 de noviembre pasado, cuando 10 personas vestidas de overoles blancos y con máscaras, al más puro estilo de la serie "La Casa de Papel", ingresaron a la sucursal del BancoEstado de Linares intimidando a los funcionarios en lo que fue un simulacro de asalto.

Con armas de fuego y bajo amenazas de muerte, trabajadores de la entidad bancaria estuvieron por más de una hora retenidos asumiendo que todo era cierto, debido a que nadie les informó que era un simulacro de asalto.

"Desde el banco no le informaron a los trabajadores que habría un simulacro, ellos pensaron que todo era cierto y los amenazaron de muerte, con garabatos y un trato brutal. Dos funcionarias nos pidieron asesoría e interpusimos una querella contra quienes resulten responsables de secuestro y amenazas", dijo el abogado Hugo Veloso.

El ex intendente del Maule agregó que "desde el banco culpan a Carabineros, desde Carabineros al banco, mientras nadie se preocupa de contener a dos funcionarias que están con tratamiento psiquiátrico y estrés post traumático sin querer volver al banco".

Claudia Sepúlveda es una de las querellantes y relató entre sollozos que "me golpearon, me pusieron de rodillas y amenazaron de muerte. No sé por qué nos retuvieron tanto tiempo sin decirnos nada, yo estoy muy mal y nadie nos dio una explicación".

También entre lágrimas, Lorena Trejos relató que fueron "muchos garabatos que me asustaron y me encerré en el baño, como pude miré y vi que a una colega la amenazaban de muerte dos personas con armas en la espalda vestidas de blanco y con máscaras, yo pensaba 'esto no puede estar pasando'".

La versión de Carabineros

Carabineros de Linares reconoció que después del operativo, varios funcionarios del banco expresaron su molestia por el desconocimiento del simulacro e informaron a través de un comunicado, que se realizó la coordinación necesaria.

"Luego de pedir las autorizaciones correspondientes con esa entidad bancaria, y tras coordinar con sus representantes, se requirió a éstos notificar e informar de la materialización de esta actividad a los ejecutivos y trabajadores de esa empresa, consignando el día y la hora en que se acordó llevar a cabo el simulacro", señala el comunicado.

La nota agrega que "el mando de nuestra institución avisó a las autoridades y servicios de la comuna sobre la realización de esta actividad, incluso a los medios de comunicación, para coordinar en el frente externo el conocimiento y desarrollo del simulacro".