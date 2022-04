Camila Peña, adherente a Convergencia Social, es la primera baja del Gabinete Regional del Maule luego de que se informara que "no cumple con los requisitos formales para seguir en su cargo", de seremi de Deportes, según expresó el propio delegado regional presidencial, Humberto Aqueveque.

La ex seremi obtuvo el título de "Emprendimiento Social y Cultural" en el Tecnológico de Monterrey de México, el que no se encuentra convalidado en Chile, según explicaron desde el Gobierno en el Maule.

"Lamentamos la situación de la ex seremi de Deportes Camila Peña. Ella cuenta con un título de una Universidad de México y nosotros no tenemos tratados de reconocimiento de títulos con México por lo que la convalidación demora cuatro meses o más, por lo que no cumplía con los requisitos formales para seguir en su cargo", dijo el delegado regional.

#Maule: La Seremi de Deportes, Camila Peña, es la primera baja del gabinete de la @DPRMaule tras no tener validado el título profesional obtenido en el extranjero @Cooperativa pic.twitter.com/SqdpEEeOpB — Jaime Morales Amaya (@MoralesAmaya) April 12, 2022

Desde la Delegación Presidencial Regional agregaron que la incopentencia fue detectada por Contraloría y la propia cartera de Deportes, mientras que desde la oposición ya comienzan las críticas en torno a la falta de prolijidad en los filtros de instalación de las autoridades.