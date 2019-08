Subsecretario de Obras Públicas: "Estamos muy cerca de decretar escasez hídrica en el Maule"

El subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios, visitó este miércoles la comuna de Constitución, en la Región del Maule, donde presentó medidas de reactivación económica anunciadas por 7.600 millones de pesos.

En la ocasión, la autoridad se refirió también a las solicitudes de autoridades locales para que se declare situación de escasez hídrica para la región, entre ellas la realizada por el propio intendente Pablo Milad, la semana pasada, al titular de la cartera.

"Los ríos han bajado sus caudales, la nieve tiene un déficit del 50 por ciento y se está pensando en tomar medidas más fuertes para enfrentar la emergencia", reconoció Lucas Palacios.

Consultado por si la declaratoria es inminente, la autoridad respondió: "Estamos muy cerca de decretar escasez hídrica en el Maule".

Pencahue

Durante la jornada, la alcaldesa de Pencahue, Lucy Lara (RN), se sumó a su par de San Javier, Jorge Silva (DC), en la solicitud al Gobierno para que declare la comuna como zona de emergencia agrícola.

"La situación es grave, no hay agua para consumo humano, tampoco para animales, el pasto no se secó y no hay forraje, por lo que pedimos nos declararen zona de emergencia agrícola", dijo la jefa comunal.

Desde la Subsecretaria de Obras Públicas adelantaron que durante esta misma tarde o mañana a más tardar, podría declararse al Maule como zona de escasez hídrica, sumándose así al estatus que ya tienen las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins.