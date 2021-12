El Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Linares condenó a cinco años de cárcel efectiva al imputado de nombre Sergio Molina, por los delitos de violación y abuso sexual contra un menor de 14 años, hechos ocurridos en el año 2019.

La condena llegó luego de un juicio abreviado que permitió la sentencia que no dejó satisfechos a los familiares del menor en torno a los años de sentencia.

"Estamos conformes en el cometido de lograr una condena, pero creemos que los años de cárcel que le dieron no son suficientes para nosotros, sabemos no es culpa de Fiscalía o tribunales, sino que de las leyes que no disponen penas más duras", dijo la madre del menor a Cooperativa Regiones, Alejandra Morales.

Una vez ejecutoriado el fallo, el tribunal dispuso que se proceda la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados, además de quedar inhabilitado para trabajar con menores de edad.