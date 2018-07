Talca: Alcalde pide al Gobierno mejorar condiciones contractuales de funcionarios a honorarios

Juan Carlos Díaz, alcalde de Talca, envió un oficio al Presidente Sebastián Piñera en que solicita el reconocimiento de la relación laboral con los prestadores de servicio a honorarios, para así permitir la contratación bajo las normas del Código de Trabajo.

"Solicito formalmente a usted se sirva de legislar sobre el tema, en sentido de permitir orgánica y presupuestariamente a los municipios la contratación bajo las normas del Código de Trabajo, resolviendo con ello de manera directa, las gravosas consecuencias que a diario están generando los citados fallos de la Excelentísima Corte Suprema", reza la misiva.

Díaz hizo mención a los reconocimientos que, desde 2015, ha venido haciendo la Corte Suprema con algunos prestadores de servicios a honorarios, dadas ciertas características asociadas a los años de prestación, registro de jornada y subordinación y dependencias con jefaturas.

El objetivo, dijo Díaz, es que sean vinculados con "verdaderos contratos de trabajo".

La autoridad comunal pide "la posibilidad de que los municipios suscriban contratos de trabajo, se encuentra limitada a aquellos casos en que la propia ley detalla". Esto, para así entregar "seguridad y reconocimiento laboral que se merecen los trabajadores", y de esa forma no enfrentar demandas ante los tribunales.

"No cuento con la potestad que me permita entregar a mis prestadores la seguridad y el reconocmiento laboral que se merecen, por sus años de esfuerzo al servicio del municipio, por lo que creo fundamental generar un cambio de raíz, que permita la protección laboral debida, evitando con ello, pagos no contemplados por órdenes de los tribunales del área", manifestó Díaz.