Talca: Seminario abordará plebiscito de 1988 con expositores que tuvieron rol activo

El próximo miércoles 3 de octubre en el Centro de Extensión de la U. de Talca, Región del Maule, se llevará cabo el seminario "A 30 años del plebiscito de 1988: qué significa para el Chile de hoy", actividad organizada en conjunto con la Fundación Patricio Aylwin y la Fundación Konrad Adenauer (KAS).

"Queremos relevar este momento de la historia nacional, reconocer sus valores, vigentes hasta hoy, y que las actuales generaciones conozcan su importancia y cómo influye en la sociedad que hemos construido en estos 30 años", afirmó el rector de la Universidad de Talca, Álvaro Rojas.

Por su parte, Jaime Gazmuri, ex senador y quien participará del seminario, enfatizó en la importancia de dar una mirada a futuro a través de estas conversaciones.

"Hoy tenemos una democracia que necesita ser fortalecida. En Chile y en el mundo la participación electoral ha disminuido, crece la apatía en amplios sectores de la población, con un padrón electoral de un 50%, entre otros aspectos, por ello hay elementos que se deben recuperar como la vocación de transformación democrática y la participación ciudadana que se expresó en el plebiscito", dijo Gazmuri.

Programa

La actividad será inaugurada por el rector de la Utal, Álvaro Rojas; Andreas Michael de la Fundación KAS y Miguel Patricio Aylwin por parte de la Fundación que lleva el nombre de su padre.

Posteriormente, se efectuarán tres paneles. El primero como conversatorio que incluye al ex ministro alemán Norbert Blüm y al abogado, ex embajador y director ejecutivo del CERC, Carlos Hunneus. Un segundo bloque denominado "Testigos del plebiscito".

Asimismo, participará el ex ministro de Hacienda y actual presidente de Cieplan, Alejandro Foxley, el ex senador PS y ex embajador de Chile en Brasil, Jaime Gazmuri y la presidenta del Consejo Nacional de Televisión, Catalina Parot.

Para finalizar está el panel titulado "Las nuevas generaciones y el plebiscito", en el que participarán la alcaldesa de la comuna de Peñalolén, Carolina Leitao, el abogado, político y académico universitario Fernando Atria, y la doctora en Filosofía, Sylvia Eyzaguirre.