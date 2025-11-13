Talca sorprende con completo XXL de dos kilos: Aseguran que es el más grande de Chile

Talca se convirtió nuevamente en el centro de atención, luego que un local gastronómico creó una innovadora versión del clásico completo.

Se trata de una preparación de tamaño XXL que alcanza los dos kilos de peso, y que incluye una abundante cantidad de ingredientes. Entre ellos, ocho salchichas y cerca de un kilo de palta para mantener la proporción del relleno.

El local responsable de la preparación, La Mona Popular, aseguró que el sándwich debe hornearse en un horno para pizza, y que se trata del completo más grande de Chile.

Pese a que el particular plato lleva un par de meses en su carta por $9.000, sólo hace unos días se volvió tendencia en redes sociales.

El revuelo ha sido tal que algunas personas incluso han usado el completo XXL como "torta" de cumpleaños, lo que ha consolidado su popularidad entre los fanáticos de este tradicional sándwich chileno.