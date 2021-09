El paro de los recolectores de basura en Talca finalizó en horas de esta jornada tras una semana en conflicto con la empresa Starco S.A, luego de que el municipio se comprometiera a mediar en las negociaciones.

El acuerdo fue anunciado por el alcalde de la comuna, Juan Carlos Díaz, quien aseguró que las tareas de limpieza de las calles de Talca comenzará en horas de esta tarde para lograr normalizar el proceso de recolección.

"Me llamó e informó el secretario del sindicato y me avisa que ya se habría llegado a un acuerdo", indicó la autoridad comunal, quien agregó que desde la empresa aseguraron que "a la tarde van a estar saliendo con camiones para hacer un recorrido por el centro de la ciudad y ya mañana se va a salir en dos turnos para abarcar la ciudad completa y de alguna manera volver a la normalidad con este problema".

#Maule: Tras una semana de negociaciones, finaliza el paro de recolectores de basura de #Talca, esta misma tarde y durante la noche, comienzan a salir los camiones de la empresa Starco a retirar los residuos de las calles de la ciudad @Cooperativa pic.twitter.com/P3XyK2pAxg — Jaime Morales Amaya (@MoralesAmaya) September 21, 2021

Por su parte los trabajadores del sindicato no han realizado declaraciones públicas al respecto. Sin embargo informaron que obtuvieron un aumento en el sueldo de 60 mil pesos para los 104 funcionarios que se encontraban movilizados, que les paguen los días no trabajados y además que la empresa no despida ni sancione a quienes se hicieron parte del paro.