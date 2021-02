Ximena Rincón: "Una pre primaria PS-PPD no se entiende mucho, parece un traje a la medida"

La senadora por el Maule y carta presidencial de la DC, Ximena Rincón, estuvo este viernes en Talca, donde criticó la candidatura unitaria del PS y el PPD como fórmula hacia la primaria de Unidad Constituyente del 4 de julio.

La abanderada dijo que la idea de una "pre-primaria" entre Paula Narváez y Heraldo Muñoz "no se entiende mucho", y llamó a los partidos del bloque la construcción de un programa unitario, "de cara a la ciudadanía", que comprometa a todos los participantes de la primaria opositora.

"Yo les pido a los amigos de los otros partidos y de mi partido que trabajemos desde ahora en una plataforma programática: no sólo unitaria, sino que de respuestas a las demandas de hombres y mujeres en temas como vivienda, conectividad, educación, salud, agua potable, pensiones, empleo y tantos otros", dijo Ximena Rincón a Cooperativa Regiones.

"Todo eso lo podemos hacer, y qué mejor que en una primaria única de la Unidad Constituyente que ponga todas sus cartas a disposición de la ciudadanía", señaló.

La abanderada DC conversó con Cooperativa Regiones en Talca.

A juicio de Rincón, "una pre-primaria no se entiende mucho; parece un poco un traje a la medida, y no le hace bien a la democracia esto de arreglos entre cuatro paredes... Eso no sirve", sentenció.

La ex ministra de Michelle Bachelet participó este viernes en una actividad en Talca, donde, junto a otras ex autoridades de oposición, propuso adelantar la nueva postulación al subsidio DS49, debido a que en la capital del Maule sólo hubo 162 beneficiados, de un total de 15 mil que postularon.