[VIDEO] Candidatos presidenciales Boric, Kast, Provoste y Sichel expusieron ante los gobernadores regionales

En su tercera y última jornada, el primer Encuentro Nacional de Gobiernos Regionales que se desarrolló en la comuna de San Pedro de la Paz, en el Biobío, recibió las exposiciones de cuatro candidatos presidenciales.

Ya comenzó la última jornada del Encuentro Nacional de #GobernadoresRegionales en el #Biobío.

Los aspirantes a La Moneda que participaron fueron Gabriel Boric, Sebastián Sichel, Yasna Provoste y José Antonio Kast.

Llega el primer candidato presidencial al Encuentro de Gobiernos Regionales en San Pedro de la Paz. @gabrielboric es recibido por el Gobernador

La candidata presidencial @ProvosteYasna nos acompaña esta mañana en el Encuentro Nacional de Gobiernos Regionales

"No queremos un debate, queremos que conversen y nos digan claramente a nosotros y a los habitantes de nuestras regiones cuáles son las cosas que comprometen para un eventual Gobierno de cada uno de ellos o de ellas", adelantó en la víspera el "dueño de casa", el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz.

"Queremos escuchar, lo vamos a anotar, lo vamos a grabar, porque a quien gane vamos a tener que cobrarle que cumpla esas declaraciones", agregó Díaz, quien entre 2014 y 2018 fue intendente, nombrado por la Presidenta Michelle Bachelet.

"Estamos en un avance, no vamos a retroceder por ningún momento y, por supuesto, lo que estamos buscando es que también aquellos programas en los cuales nosotros hemos visto como los candidatos presidenciales han puesto el proceso de desconcentración del poder que es lo fundamental, nosotros queremos que desde ahí podamos incidir claramente con nuestras propuestas, como asociación y como gobernadores y gobernadoras de Chile", señaló el gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal.

Esta mañana ya expuso ante los gobernadores la presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC), con un discurso enfocado en la importancia de la descentralización.

"La descentralización no es sólo elegir un cargo; la descentralización también significa competencias, recursos, entender que para que las regiones se desplieguen en todo su potencial necesitan una autoridad que no sólo haya sido elegida por la ciudadanía, sino que tengan las competencias y los recursos para ejercer esa soberanía. Eso es algo que el Gobierno no logra entender y se queda sólo en el eslogan", indicó Rincón.

Presidenta del Senado, X. Rincón¡ y presidenciable, S. Sichel, se encuentran en la puerta del centro de evento Mitrinco, en medio del Encuentro de los Gobiernos Regionales.

La presidenta del Senado @ximerincon nos entrega su mirada sobre descentralización en la jornada de cierre del Encuentro Nacional de Gobiernos Regionales

Los gobernadores acordaron repetir el encuentro durante el 1, 2 y 3 de diciembre. "Va a ser antes de la segunda vuelta y vamos a insistir a los candidatos que pasen a segunda vuelta los compromisos con las regiones. Lo dijimos: lo que se firmó no va a quedar en el olvido", señaló el gobernador de Los Lagos, Patricio Vallespín, vocero de la Asociación de Gobernadores Regionales.