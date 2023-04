Alcalde de Alto Hospicio: "No hay antecedentes sobre presencia de los maras en el país"

El alcalde de Alto Hospicio, Patricio Ferreira, reculó este lunes sus dichos sobre la presunta presencia en el norte de Chile de las "maras", conocidas pandillas delictuales de algunos países de Centroamérica, asegurando que "no hay antecedentes" sobre esta situación.

"El Tren de Aragua está instalado en Alto Hospicio, las maras también están instaladas en nuestra comuna, en las tomas particularmente", fue lo que indicó a mediados de marzo el jefe comunal, algo que ahora descarta.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, Ferreira explicó que "he tomado mayor información, he consultado y efectivamente no hay antecedentes de aquello. Nos hemos ido informando cada vez más de que son las maras. Pudo haber sido una confusión en algún minuto, me disculpo si he cometido algún error".

La banda criminal extranjera que sí está presente en el norte del país es el Tren de Aragua, "no es que lo diga yo, lo han dicho todas las autoridades, los fiscales, las policías, en fin, efectivamente están presentes y tampoco es menor", puntualizó.

De todas maneras, el alcalde afirmó "más allá de la discusión de quién está presente o no, lo que sí hemos visto, lo que sí es parte de la realidad, es que nosotros estamos viendo delitos que no habíamos visto nunca en la región: sicariato, secuestro, tortura".

"Son cosas que nosotros no habíamos visto acá y, por lo tanto, estamos viendo otra realidad en el asesinato, un asesinato ya sin ningún tipo de miramientos. Este tipo de delitos no se habían visto nunca", alertó.

PLAN "CALLES SIN VIOLENCIA"

Sobre la implementación del plan "Calle sin Violencia", del cual Alto Hospicio es parte, Ferreira afirmó que es una medida destacada, pero que ellos ya la venían implementando -con mucho éxito- hace varios meses, sobre todo en cuanto al reforzamiento policial.

"Se implementó en enero-febrero de este año un plan de reforzamiento de Carabineros en la comuna, complementado posteriormente con mayor dotación de policías de la PDI, que iban a tener dedicación exclusiva para poder esclarecer los asesinatos que estaban ocurriendo. Además se incorporaron algunos fiscales, también con dedicación exclusiva", valoró la autoridad comunal.

Gracias a estas medidas, "los policías han resuelto ya 14 homicidios. Ya encontraron a las personas que son responsables".

Finalmente, advirtió que lo que aún sigue siendo una necesidad en Alto Hospicio es reforzar los equipos de seguridad ciudadana, ya que hay comunas donde la cantidad es muy superior a la que tienen ellos.

"No entendemos cómo comunas grandes, entre ellas Providencia y Las Condes, pueden tener 150 inspectores de seguridad ciudadana para un número similar de habitantes y nosotros, aquí en Alto Hospicio, tener solamente diez", lamentó el jefe comunal, que informó que "con harto esfuerzos" han logrado aumentar esa cantidad a 15.

Para Ferreira, un aumento en la dotación de inspectores de seguridad ciudadana puede ser "un tremendo aporte a la policía".