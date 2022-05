Familia de pescador desaparecido en Iquique recibe video que muestra un asesinato: Fiscalía rastrea la grabación

Hoy se cumplen diez días de la desaparición de Gabriel Lorenzo Ignacio Cerda Ahumada, de 22 años. Al joven pescador se le perdió el rastro durante la tarde del martes 17 de mayo, tras realizar una videollamada a su polola, a quien le indicó que estaba solo en una carretera de la Región de Tarapacá.

Esa es una de las dos pistas que hoy indaga el Ministerio Público, porque ahora también investiga la aparición de un video en el que aparece un el crimen a balazos de un hombre. Este registro, que no tiene audio y fue grabado de noche, llegó a los familiares de Cerda.

Así lo confirmó a Cooperativa Regiones la fiscal jefe de Alto Hospicio, Virginia Aravena, quien dirige las diligencias que realiza la Brigada de Homicidios de la PDI, junto a Carabineros: "Cuando se recibió esta presunta desgracia, nosotros inmediatamente despachamos una orden de investigar a la Brigada de Homicidios. Se nombró a un funcionario que está investigando este tema y este mismo funcionario nos hizo saber que a un familiar de los denunciantes le habría llegado un video".

En esa línea, Aravena agregó que "no sabemos si la persona desaparecida es la que sale en el video. La familia, al parecer, sostiene que sí. Por lo tanto, nosotros estamos haciendo diligencias que, para el éxito de la investigación. No podemos señalar cuáles son, pero sí estamos haciendo diligencias tendientes a saber quién remitió ese video, desde dónde se remitió y para verificar si se trataría de la misma persona".

LA FAMILIA RECONOCE A LA VÍCTIMA

Al ser consultada por las características del video, la fiscal de Alto Hospicio comentó que "lo cierto es que la persona desaparecida, Gabriel, hasta el momento no ha aparecido. Tampoco en el video, porque es de noche, se puede apreciar el lugar donde se produce este hecho. No sabemos si fue en Iquique, en el sector costero, o fue en Alto Hospicio, en algún sector pampino. Eso tampoco se puede determinar por el video, que es bastante breve".

La persecutora agregó que "nos queda mucho por hacer, pero yo no puedo en este momento señalar si se trata de la misma persona, no lo podemos establecer de ninguna manera. La familia sostiene que sí, ellos lo conocen, saben quién es y lo pueden apreciar, pero nosotros no podemos establecerlo y tampoco se ha encontrado su paradero, ni vivo, ni de ninguna otra forma".

Respecto a las líneas investigativas que sigue la Fiscalía, Aravena enfatizó que "atendido a este video, que la familia asegura que se trata de él, nosotros le estamos dando el carácter como si fuera un homicidio. Tanto así que hemos pedido ayuda y colaboración a Carabineros para poder rastrearlo en distintos sectores de la comuna de Alto Hospicio, porque ellos sostienen que esta persona habría desaparecido acá (en Alto Hospicio), pero nosotros no sabemos si efectivamente esto habría ocurrido acá o en otro lugar".