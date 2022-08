Abogada de Interior: Si por cada declaración de Llaitul se presenta una querella, esto se volvería un sinfín

La jefa de la División Jurídica del Ministerio del Interior, la abogada Luppy Aguirre, se refirió a la ampliación de la querella presentada por el Gobierno contra el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, y dijo que "si cada vez que da una declaración hubiese que presentar una querella, esto se volvería en un sinfín, lo que no tiene mucho sentido".

En entrevista con La Tercera PM, la jurista aseguró la querella "en varios pasajes da cuenta de que, sin perjuicio de que se está ampliando la querella por Ley de Seguridad del Estado por los dichos del señor Llalitul, lo cierto es que insta al Ministerio Público a que se investiguen todos los hechos asociados a este tipo de declaraciones".

Esto luego de tres distintas declaraciones realizadas por el histórico vocero de la CAM, la última de ellas, admitiendo el delito del robo de madera. Sobre esto, Aguirre indicó que Llaitul "está dando declaraciones en las cuales insta a cometer delitos, y en las cuales, además, confiesa cometer ilícitos. Pero, también, eso está asociado a acciones concretas en las cuales él podría tener participación como autor directo o incitador, aunque debe ser la investigación la que determine cuáles son esos delitos comunes en los que participa o incita".

No obstante, la jefa de la División Jurídica expresó que "si cada vez que el señor Llaitul da una declaración hubiese que presentar una querella esto se volvería en un sinfín, lo que no tiene mucho sentido. Lo que sí tiene sentido es generar querellas que abarquen la mayor cantidad de hechos que puedan habilitar al Ministerio Público para investigar".

Al ser consultada sobre por qué Llaitul no puede ser detenido, la abogada expresó que "estas investigaciones no son fácil y yo no voy adelantar ninguna opinión respecto al trabajo que está realizando el Ministerio Público. Quisiera trabajar de manera conjunta con la Fiscalía, ver lo que podemos hacer, ver hacia donde avanzar y en qué, como intervinientes, le podemos colaborar. Yo no puedo dar un panorama de por qué Llaitul no ha podido ser aprehendido por los hechos que 'está confesando'. Lo digo entrecomillas, porque la mera confesión del imputado no es un antecedente válido en nuestro nuevo sistema".

Concluyendo que "los dichos de una persona no son suficientes para efectos de que sea imputado, formalizado, acusado y finalmente condenado. Sí habilita para investigar, y eso es lo que se está haciendo".