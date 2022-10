Aprobado en el Senado: Estado de emergencia en la Macrozona Sur seguirá vigente por otros 15 días

El estado de excepción constitucional de emergencia que rige desde mediados de mayo en las provincias de Arauco y Biobío, en la región homónima, y en la totalidad de la Región de La Araucanía, seguirá vigente al menos hasta las primeras dos semanas de noviembre.

Aquello debido a que el Senado aprobó esta tarde, en último trámite, la nueva solicitud de prórroga del Gobierno, con una abrumadora mayoría: 35 votos a favor, apenas uno en contra -la senadora Fabiola Campillai- y dos abstenciones.

Con este visado, sumado al que le dio en la mañana la Cámara de Diputadas y Diputados, la medida se mantendrá en vigor por otros 15 días, que regirán desde el día siguiente cuando acabe el período actual, que vence este viernes 28 de octubre.

Esta votación se dio, además, en paralelo al trabajo prelegislativo que lleva a cabo la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá (PPD), en torno al próximo proyecto que crea el "Estado de Resguardo y Protección", una iniciativa integral que busca reemplazar las solicitudes de estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur.

En las conversaciones hay "bastante avance", afirmó ayer Tohá, aunque advirtió que la iniciativa no será presentada si no hay acuerdo transversal, ya que no quiere aportar "una razón de disenso, sino que facilitar las cosas".