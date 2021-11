Aprobado por el Congreso: La Macrozona Sur seguirá bajo estado de excepción

El Congreso aprobó este martes la solicitud del Presidente Sebastián Piñera de extender por 15 días el estado de excepción que decretó el Gobierno para militarizar la zona cuatro provincias de la macrozona sur, epicentro del llamado conflicto mapuche y escenario de múltiples episodios de violencia rural.

La Cámara alta ratificó esta tarde-noche, por mayoría de votos 21 a favor, 17 en contra y dos abstenciones, el oficio, que ya contaba con el visto bueno de la Cámara de Diputados desde esta mañana y que, por lo tanto, quedó lista para ser firmada por el Mandatario.

Con 21 votos a favor, 17 en contra y 2 abstenciones, el Senado aprueba extensión del estado de excepción constitucional de emergencia en 4 provincias de la macrozona sur. Prórroga rige desde este viernes #CooperarivaContigo — Gonzalo Aguirre (@rengonzalo) November 9, 2021

La medida comenzó a regir por 15 días el pasado 12 de octubre por decreto presidencial y se alargó por igual periodo y por la misma vía el 26 de octubre, pero que ahora necesitaba el visto bueno del Parlamento para continuar.

El decreto abarca a las provincias de Biobío y Arauco, en la región del Biobío, y a las provincias de Malleco y Cautín, en La Araucanía.

El oficio presidencial da cuenta del "preocupante aumento y concentración de actos de violencia vinculados al narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado, cometidos por grupos armados que no solo han atentado contra la vida e integridad de miembros de las fuerzas de orden y seguridad, sino también de civiles y que han destruido casas iglesias, escuelas, instalaciones y bienes destinados a las actividades de turismo, industriales, agrícolas y comerciales".

📍A continuación te dejamos el detalle de la votación en Sala del Senado⬇ pic.twitter.com/tXq3iRw8II — Senado Chile (@Senado_Chile) November 9, 2021

"Valoramos que hayamos tenido estas votaciones tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado y esperamos que de verdad esto sea un refuerzo para poder seguir pensando en La Araucanía del futuro, que necesitamos que sea en paz y se desarrolle", dijo el gobernador de la mencionada región, Luciano Rivas.

Desde el Ejecutivo, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, subrayó que "hemos logrado tener la conversación con el Parlamento, poner cada cosa en su plazo; por supuesto, repudiar la violencia y entender que un estado de excepción no lo resuelve todo".

"También hemos tomado definiciones con los parlamentarios para seguir conversando, porque el estado de excepción son sólo 15 días y tenemos que seguir trabajando en el intertanto", agregó la autoridad.

VOTACIÓN DE LOS SENADORES

Durante la argumentación de sus posiciones en esta votación, el senador y presidente de RN, Francisco Chahuán, indicó que esta medida "no dice relación con los pueblos originarios, esto dice relación con el narcoterrorismo, que se esconde detrás de la causa legítima de los pueblos originarios".

"Presentamos esta querella para que se investigue a la CAM, para que sea declarada una organización terrorista, para quien las distintas organizaciones que validan la violencia, que se jactan de tener justamente armas de grueso calibre que, ejecutan al teniente Nain, que ejecutan a la policía como ocurrió en el caso de Temucuicui, ejecuciones, actos deliberados. Por eso claramente hacemos el llamado de atención", puntualizó el parlamentario.

"El Senado nos entrega una gran misión con el aporte de nuestros policías, de Carabineros de Chile, la PDI y el apoyo de las Fuerzas Armadas, para construir este camino de paz y de desarrollo", sostuvo el senador José García (RN).

Por su parte, su par Juan Ignacio Latorre (RD) afirmó que "todo podría haberse evitado si los gobiernos hubiesen insertado los derechos colectivos de los pueblos indígenas, del pueblo mapuche en particular, acorde a las reformas institucionales que se recomendaban desde los organismos internacionales hace mucho tiempo a Chile".

"Sin embargo, el camino fue otro, incrementar la represión y el movimiento mapuche inició una campaña social bajo el lema 'Desmilitarización de Wallmapu'. Difícil que no fuese ese modo, la violencia ha ido escalando y se comprueba con el reciente caso del joven Yordan Llempi, una nueva víctima de la política que sólo ha incrementado la violencia", advirtió el senador opositor.

PROPONEN COMISIÓN DE REENCUENTRO

Durante el debate, la presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC), también anunció que junto al senador Ricardo Lagos Weber (PPD) presentarán una indicación en la Ley de Presupuestos 2022 con el fin de "constituir una Comisión de Reencuentro en la que podamos no solo realizar la evaluación del estado de excepción sino también de lo que se ha hecho en éste y otros gobiernos".

"Insto al Ejecutivo a perseverar en el diálogo con o sin estado de excepción. Como segunda autoridad de la República me ofrezco para mediar y fortalecer una solución de diálogo en el conflicto... se trata de hacer las cosas en forma distinta. Pido al Presidente de la República que dé respuesta favorable a la solicitud que haremos junto al senador Lagos para que se constituyan los fondos y dicha comisión", añadió la líder de la Cámara Alta, que decidió abstenerse de votar la prórroga.

"Soy la segunda autoridad del país y me he ofrecido a mediar, a colaborar, a la construcción de un espacio que nos permita recuperar la seguridad, los espacios de encuentro en el sur de nuestro país. Creo que esto no se arregla con el estado de excepción, ni con el rechazo ni la aprobación; creo que tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas", explicó Rincón.

RECHAZO DE COMUNIDADES MAPUCHE: "ESTO ES UN ABUSO"

Desde el mundo mapuche, el presidente de la Asociación Ayün Mapu, Iván Reyes Alcaman, deploró la aprobación de la prórroga, señalando que la medida busca "intimidar y atemorizar" a las comunidades indígenas de la macrozona sur.

"Lamentamos lo que está pasando y lo denunciaremos por todos los medios que podamos. Esto es un abuso", manifestó el dirigente.

CONTRATISTAS FORESTALES APLAUDEN LA MEDIDA

En tanto, el gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz, aseguró que "por fin llegó la cordura a la Cámara de Diputados y al Senado".

"Creemos que es una medida razonable. Hay en el ambiente un clima de mayor seguridad, porque se está controlando los caminos y el desplazamiento", apuntó el líder gremial.