Asociación de Contratistas Forestales denuncian extorsiones para poder trabajar los bosques

La Asociación de Contratistas Forestales denunció que la industria está siendo objeto de extorsiones, al igual que los agricultores, para poder trabajar los bosques sin que sufran ataques incendiarios.

El gerente René Muñoz Klock afirmó que "está ocurriendo un tema: la extorsión y el 'pago de peaje' por trabajar, tal como ocurre en la agricultura y ocurre en la telefonía también cuando se instalan antenas".

"Hoy día es un delito que nosotros lo denunciamos, pero no lo podemos aclarar porque finalmente -lo hemos conversado con la Fiscalía- hay contratistas forestales que tienen que pagar por producir en determinados lugares a personas que están lucrando hoy día con ese negocio", aseveró.

En esa línea, detalló que "extorsionan en términos de que aquí tienes que trabajar, pero tienes que pagar tanto, o si quieres sacar tu madera, tienes que pagar tanto. Y esa lógica es la que está apareciendo hoy día".

Klock también planteó que esta situación "pudiese en el fondo cubrir o explicar la baja en los atentados, porque es más fácil, sentado cómodamente en el living de tu casa, esperar que te paguen una comisión por dejar trabajar a un contratista en algún sector".

Este tipo de situaciones han sido comentadas en las mesas de coordinación de seguridad en la denominada macrozona sur, tanto en el Ministerio Público del Biobío como en La Araucanía, pero no registran una variación al alza en cuanto a denuncias por este hecho.

Por ello, desde el Gobierno llaman a denunciar la situación para poder investigarlo, más allá de hacerlo público a través de medios de comunicación.