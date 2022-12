Cámara Baja aprobó renovar, por 15 días más, el estado de excepción en la Macrozona Sur

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados apoyó este miércoles, nuevamente, la solicitud del Gobierno para extender por otros 15 días la aplicación de un estado de excepción constitucional de emergencia (EECE) en la Macrozona Sur.

Como en las ocasiones anteriores, la medida regirá para la totalidad de la Región de La Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío, en la Región del Biobío.

La propuesta, enviada ahora al Senado, se respaldó por 77 votos a favor, 36 en contra y 25 abstenciones.

Legisladores de la zona de aplicación de la medida pidieron a sus colegas apoyar la extensión. Varios instaron también al Gobierno a ser más drásticos en las acciones, dada la persistencia de hechos de violencia.

Asimismo, se llamó a dar una especial protección al mundo rural, atendiendo el inicio del periodo de cosecha. Igualmente, a los emprendimientos turísticos, que han sido objeto de atentados en el último tiempo, así como los parques nacionales.

Del mismo modo, se solicitó atender la situación del Norte Grande, que presenta incrementos cada vez mayores de violencia y delincuencia. Se estimó que son por los pasos fronterizos de esta zona por donde ingresan delincuentes que, luego, se van instalando en diversas regiones del país. Así, se espera un mayor control de la migración ilegal y medidas más enérgicas para combatir a las bandas criminales.

Desde el Partido Comunista (PC), en tanto, se sostuvo que el control de la delincuencia no puede implicar sobrepasar los derechos humanos de las personas. Inquirió, además, que el Estado se haga cargo de eliminar las brechas de desigualdad en el país y de enfrentar la injusticia social.

EJECUTIVO

Asistieron en representación del Gobierno las ministras del Interior, Defensa y Segpres, Carolina Tohá, Maya Fernández y Ana Lya Uriarte, respectivamente.

Tohá defendió que las cifras entregadas por el Gobierno provienen de las estadísticas policiales. Ellas, acotó, dan cuenta de una reducción de un 42% de las acciones violentas con la aplicación del EECE. Sin embargo, reconoció que los hechos de violencia continúan y, en ello, justificó la mantención de la medida.

De hecho, confidenció que se espera mantener la medida, al menos, por todo el verano. "No lo vamos a retirar, cuando pensamos que podemos tener un retroceso", planteó.

Insistió en que hay un plan vigente en acción, donde el EECE es solo una arista. Otras líneas avanzan en refuerzos para los organismos de seguridad; adquisición de tecnología; agilización y protección de inversiones públicas; y diálogo político.

Respecto de seguridad pública, observó que el plan contra el crimen organizado, recién presentado a la opinión pública, es producto de un trabajo mancomunado de 17 organismos que viene desde mayo. Incluye diez líneas, muchas de ellas solicitadas por el Congreso Nacional. Entre ellas están: gobernanza en materia de crimen organizado; acciones para desbaratar económicamente las bandas; enfrentar el poder de fuego de estos delincuentes; más y mejor tecnología; y asuntos relativos a probidad.

Remarcó que la mesa sobre seguridad va en un carril paralelo, abordando otras materias como, por ejemplo, las de índole legislativo. Así, adelantó que se espera ingresar una indicación, que tendría apoyo transversal, para desentrabar la Ley de usurpaciones. También en lo referente a enmendar la Ley antiterrorista. Junto a ello, ver por una vía administrativa cómo se generan exenciones al pago de contribuciones para víctimas de la violencia en el sur.

SITUACIÓN EN EL NORTE

En la previa, la Bancada del Norte, de diversos partidos políticos, anunció su rechazo a la extensión del estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur si la medida no se replica en el Norte Grande.

"En el norte de Chile siempre lo hemos sentido como el patio trasero de nuestro país. Este tipo de delincuencia antes no se veía, pero el día de hoy nosotros no nos podemos quedar callados. No somos un cheque en blanco (...) El Gobierno tiene que tomar más acción. Se ha transformado definitivamente en un diálogo de sordos: nosotros decimos algo y el Gobierno otra cosa, pero resulta que somos nosotros quienes estamos en el territorio", dijo el jefe de la bancada Independientes-PPD, Cristián Tapia.

La ministra del Interior reconoció que en el Norte Grande hay un problema severo. Pero llamó a reflexionar si queremos tener gran parte del país con un EECE, con las implicancias que ello acarrea

En tal plano, afirmó que hay diversas acciones en curso. Una de ellas es la implementación de un sistema integrado móvil de control de fronteras. Este mecanismo incluye el uso de cámaras térmicas, útiles especialmente de noche. También se mejorarán los puestos de control fronterizos.

Indicó que se esperaba ingresar, a fines de noviembre, el anunciado proyecto de infraestructura crítica. Pero reconoció que hubo dificultades en su diseño. Pese a ello, aseguró que se materializaría en enero. Esta propuesta, recordó, permitirá el uso de las FFAA en materias de seguridad sin la necesidad de recurrir a un EECE. Además, habría un control civil y no se restringirían las garantías constitucionales.

La sesión en el Senado para votar la ampliación del EECE en la Macrozona Sur está fijada para las 15.00 horas.