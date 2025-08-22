Congreso aprobó la 60.ª prórroga del estado de excepción en la Macrozona Sur

Con 32 votos a favor y 1 en contra, el Senado dio luz verde este viernes a la 60ª renovación del estado de excepción en la Región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y del Biobío de la Región del Biobío, que ya lleva tres años y medio de vigencia.

Durante el debate, varios senadores coincidieron en que los hechos de violencia en la Macrozona Sur han bajado. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, respaldó esta afirmación, señalando que, "hasta el 10 de agosto de 2025, se observa una disminución del 39% de los eventos de violencia rural con respecto al mismo periodo del 2024 y un 80% en comparación con el 2021".

A pesar de las cifras alentadoras, los legisladores manifestaron su preocupación por la persistencia de grupos armados en la zona y la falta de avances para limitar su acceso a las armas y llevarlos ante la justicia. También hicieron notar el impacto de la inseguridad en la vida diaria de los ciudadanos, especialmente en el empleo y el trabajo.

En este contexto, los parlamentarios instaron al Gobierno a agilizar proyectos de ley clave, como el de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) y la modernización de la Ley de Inteligencia. Además, pidieron que se comience a diseñar una "estrategia de salida" que permita reducir la presencia militar y policial en la zona, y que el Ejecutivo se enfoque en recuperar la tranquilidad en el territorio.