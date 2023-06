Insulza pidió considerar "seriamente" la opción del Estado de Sitio en el sur

El senador oficialista y exministro del Interior José Miguel Insulza (Partido Socialista), afirmó este lunes que el Gobierno debe considerar "seriamente" la posibilidad de decretar Estado de Sitio en el sur del país, para frenar los atentados que se producen casi a diario en la zona.

"Yo soy muy cuidadoso con esto y lo he pensado mucho, pero realmente hay un momento en que uno tiene que poner orden, porque, si no, la democracia no va a sobrevivir. Y después va a haber otros que, a pretexto de poner orden, van a poner fin a la democracia", dijo el "pánzer", miembro de la comisión de Seguridad Pública de la Cámara Alta, en entrevista con Radio Pauta.

"Las condiciones se están poniendo muy difíciles", advirtió el senador socialista.

Pese a que prometió que no lo haría y criticó a su predecesor por hacerlo, el Presidente Gabriel Boric decretó el 17 de mayo de 2022 el estado de excepción en La Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío, en la vecina región del Biobío.

Tras el atentado incendiario que dejó 13 camiones destruidos en Paillaco, en la Región de Los Ríos, diversas autoridades están pidiendo aplicar el estado de excepción en ese territorio también. No obstante, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, descartó extenderlo.

Más tarde, en diálogo con Cooperativa, Insulza explicó que decretar Estado de Sitio sería una señal de orden en la zona que debilitaría a los grupos armados que, él presume, no están por la vía del diálogo.

"Si los grupos armados, como se ha dicho, están dispuestos a ir al diálogo, no seré yo quien lo impida, de ninguna manera, pero mi experiencia me enseña, generalmente, que mientras sientan que están ganando, no van a ir a ningún diálogo", aseveró.

La idea de Insulza fue criticada por el senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, que apuntó que "el problema que tenemos es más bien de inteligencia; es decir, qué grupos están realizando este tipo de acciones, porque ya van varios atentados en la Región de Los Ríos, pero no sé si esto se arregla con un Estado de Sitio".

"Prefiero quedarme, más que con la opinión del senador Insulza, personal, que está en su derecho a tener, con las resoluciones que adopte el Ministerio del Interior en coordinación con las policías y, sobre todo, con la información de inteligencia que tenga el Gobierno", acotó el frenteamplista.

COMISIÓN PARA LA PAZ

A las puertas del inicio de la denominada Comisión por la Paz y el Entendimiento, instancia que sesionará por primera vez este miércoles 21 de junio y con la que el Gobierno busca avanzar en la restitución de tierras indígenas mediante la deliberación política y jurídica de sus integrantes -denominados comisionados-, el senador por La Araucanía Francisco Huenchumilla (Democracia Cristiana) sostuvo que "habrá que tener una buena disposición y un buen ánimo para encarar el trabajo de esta comisión, aquellas personas que tengan la responsabilidad de formar parte de ella".

"Pero creo que se va a requerir la voluntad política de todos los sectores del país, los sectores políticos, los dirigentes de la zona sur, los dirigentes de los agricultores, de las forestales y del mundo político. Se va a requerir, sobre todo, la disposición a entenderse, a hacer concesiones mutuas y a entender que ésta no es una comisión como las que hubo en el pasado", añadió el exintendente de origen de mapuche.

Desde La Moneda, en tanto, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, quien hoy reemplazó a la vocera Camila Vallejo en la tradicional conferencia de prensa de cada lunes, destacó que la Comisión para la Paz "va a tener como objetivo dar los contornos para la aplicación en el futuro de los programas que tienen que ver con restitución de tierras".

"Sobre las actorías que van a ser convocadas, sin duda, la idea es que sean las más amplias posibles", indicó la secretaria de Estado.

Consultada sobre qué se entiende por "tierras ancestrales", Jara añadió que "eso va a ser todo propio de la discusión que se va a dar de ahora en adelante y cualquier otra cosa al respecto sería anticipar un debate que tiene que darse en el marco de este proceso de diálogo".